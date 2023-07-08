Прогноз погоди в Україні на 9 липня від народного синоптика Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 9 липня, у деяких областях України очікуються незначне похолодання та дощ. До того ж буде сильний вітер.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода у неділю

Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що по всій території України температура повітря буде +23+28 градусів. Завтра, 9 липня, у більшості областей буде сухо, лише на сході та в Криму очікуються локальні грозові дощі.

Погода у Києві

У Києві буде сонячно. Температура повітря очікується +23+26 градусів. Опадів у столиці України не передбачається. За словами Діденко, у Києві буде вітряно.

"На наступному тижні спека явно не в любимчиках в атмосфери, а у вівторок на півночі, на північному заході та в центральних областях взагалі "вдарять" холоди, очікується там 11-го липня, страшно сказати, +18+22 градуси! Але це недовго", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на завтра

За прогнозом Meteoprog, у західних областях очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. У Карпатах та на Прикарпатті вдень короткочасні дощі з грозами, місцями град. Вітер північно-західний, 510 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11+16 °С, вдень +23+28 °С.

У північних регіонах мінлива хмарність. Опадів не буде. Вітер північно-західний, 7-12 м/с Температура повітря вночі буде +12+17°С, вдень — +23+28°С.

У центральних областях вночі очікуються місцями грозові дощі, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15+20 °С, вдень +24+29 °С.

"У південних областях вночі місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень у Криму грозові дощі, на решті регіону без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень можливі окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +18+23 °С, вдень +25+30 °С", — розповіли синоптики.

У східних областях країни буде хмарно з проясненнями. Очікуються дощі. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде +15+20 °С, вдень +20+25 °С.

Нагадаємо, протягом неділі, 9 липня, у південно-східних та східних областях будуть помірні дощі, а місцями зливи. Синоптики оголосили про I рівень небезпеки — жовтий.

Також ми писали, що в другому місяці літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.