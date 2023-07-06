Прогноз погоды в Украине на 7 июля

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 июля, ожидается сильная жара на юге и юго-востоке Украины. Температура воздуха там будет +33+39 градусов.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода на завтра

По словам народного синоптика, в Днепропетровской области ожидается до +33+35 градусов, а в Винницкой — +26 градусов. На остальной территории центра страны будет +29+33 градуса.

В восточных областях температура воздуха ожидается +30+35 градусов.

Диденко рассказала, что в северных областях страны жара ослабнет. Будет +24+28, а в Сумской области — до +32 градусов.

Прохладнее всего будет в западной части Украины. По словам синоптика, там ожидается +22+27 градусов.

"Атмосферные фронты обусловят в северных, центральных областях, многих западных и местами на юге Украины (преимущественно Одесская область, Николаевская область) сильные ливни, грозы, при грозах возможны шквалы и град", — рассказала Диденко.

На востоке Украины не ожидается серьезных осадков. Дождей не будет также в Волынской и Львовской областях, а также на Закарпатье.

Погода в Киеве

Завтра, 7 июля, в столице Украины будут мощные ливни и грозы. Диденко отметила, что при такой погоде возрастает вероятность шквала и града.

Температура воздуха в Киеве будет +25+27 градусов.

Погода на 7 июля. Фото: t.me/PohodaNatalka

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 7 июля, в Украине ожидается жаркая летняя погода. Однако в некоторых областях возможны грозовые дожди и даже град.

Также мы писали, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха составит от +19°С до +25°С.