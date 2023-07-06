Прогноз погоди в Україні на 7 липня

Народна синоптикиня Діденко розповіла, де завтра буде майже +40 градусів тепла
Завтра, 7 липня, очікується сильна спека на півдні та південному сході України. Температура повітря там буде +33+39 градусів.
Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода на завтра
За словами народної синоптикині, у Дніпропетровській області очікується до +33+35 градусів, а у Вінницькій — +26 градусів. На решті території центру країни буде +29+33 градуси.
У східних областях температура повітря очікується +30+35 градусів.
Діденко розповіла, що у північних областях країни спека послабне. Буде +24+28 градусів, а у Сумській області — до +32 градусів.
Найпрохолодніше буде в західній частині України. За словами синоптикині, там очікується +22+27 градусів.
"Атмосферні фронти зумовлять у північних, центральних областях, багатьох західних та місцями на півдні України (переважно Одещина, Миколаївська область) сильні зливи, грози, при грозах можливі шквали і град", — розповіла Діденко.
На сході України не передбачається серйозних опадів. Дощів не буде також у Волинській та Львівській областях, а також на Закарпатті.
Погода в Києві
Завтра, 7 липня, у столиці України будуть потужні зливи та грози. Діденко зазначила, що при такій погоді зростає ймовірність шквалу й граду.
Температура повітря у Києві буде +25+27 градусів.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 7 липня, в Україні очікується спекотна літня погода. Однак у деяких областях можливі грозові дощі та навіть град.
Також ми писали, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.