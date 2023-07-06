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Народна синоптикиня Діденко розповіла, де завтра буде майже +40 градусів тепла

6 липня 2023 21:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 7 липня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 7 липня, очікується сильна спека на півдні та південному сході України. Температура повітря там буде +33+39 градусів.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода на завтра

За словами народної синоптикині, у Дніпропетровській області очікується до +33+35 градусів, а у Вінницькій — +26 градусів. На решті території центру країни буде +29+33 градуси. 

У східних областях температура повітря очікується +30+35 градусів. 

Діденко розповіла, що у північних областях країни спека послабне. Буде +24+28 градусів, а у Сумській області — до +32 градусів.

Найпрохолодніше буде в західній частині України. За словами синоптикині, там очікується +22+27 градусів.

"Атмосферні фронти зумовлять у північних, центральних областях, багатьох західних та місцями на півдні України (переважно Одещина, Миколаївська область) сильні зливи, грози, при грозах можливі шквали і град", — розповіла Діденко.

На сході України не передбачається серйозних опадів. Дощів не буде також у Волинській та Львівській областях, а також на Закарпатті. 

Погода в Києві

Завтра, 7 липня, у столиці України будуть потужні зливи та грози. Діденко зазначила, що при такій погоді зростає ймовірність шквалу й граду. 

Температура повітря у Києві буде +25+27 градусів.

Погода
Погода на 7 липня. Фото: t.me/PohodaNatalka
Погода
Допис Діденко. Фото: скриншот
Погода
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 7 липня, в Україні очікується спекотна літня погода. Однак у деяких областях можливі грозові дощі та навіть град. 

Також ми писали, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.

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