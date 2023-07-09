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Народный синоптик Диденко рассказала, где в Украине завтра будет жарче всего

9 июля 2023 21:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 10 июля
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 10 июля, в большинстве областей Украины ожидается незначительное похолодание. К тому же будут сильные порывы ветра.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, максимальная температура воздуха во многих регионах Украины составит +23+28 градусов. Только в Закарпатье и местами в южной части ожидается до +30 градусов.

Ветер северо-западный, временами с порывами до 15-18 м/с.

"Дожди, возможно с грозами, пройдут в понедельник на севере Украины, в Карпатах, вечером местами в центральных областях", — рассказала народный синоптик.

На остальной территории Украины будет царить сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве

Завтра, 10 июля, в столице Украины есть вероятность дождя с грозой. Ожидается порывистый ветер с северного запада. Температура воздуха будет +23+25 градусов.

Диденко добавила, что ближайшая неделя не обещает сильной жары.

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Погода на 10 июля. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, в понедельник, 10 июля, на большинстве территорий в этот день пройдут традиционные летние локальные дожди, иногда с грозами. Несмотря на это, почти по всей территории Украины температура воздуха достигнет +30°.

Также мы писали, что во втором месяце летом будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.

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