Прогноз погоди в Україні 10 липня

Люди біля освіжаючої рамки в Києві. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 10 липня, у більшості територій в цей день пройдуть традиційні літні локальні дощі, подекуди з грозами. Попри це майже по всій території Україні температура повітря сягне до +30°.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 липня

Упродовж дня в Україні переважатиме мінлива хмарність. Вночі в Карпатах та на сході, а вдень в Україні, крім крайнього заходу та півдня, місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°; вдень 21-26°, на півдні країни та Закарпатті 25-30°.

Погода в Україні 10 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди 10 липня у Києві

У понеділок, 10 липня, у Києві та області вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°;

у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°.

Небезпечні гідрологічні явища в Україні 10 липня

10 липня на р. Свіж біля с.Букачівці (Івано-Франківський район Івано-Франківської обл.) при подальшому підвищенні рівня води на 0,1 — 0,5 м над поточними відмітками станом на 8 год ранку очікується затоплення заплави та сільгоспугідь. Не виключене досягнення та перевищення відміток початкового затоплення прирічкової інфраструктури в Івано-Франківському районі (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Небезпечні гідрологічні явища в Україні 10 липня. Фото: Укргідрометценр

Нагадаємо, 6 липня у Китаї в муніципалітеті Чунцин сталися повені та зсуви ґрунту, які були викликані сильними зливами, що тривали протягом останніх днів. Внаслідок цього 15 людей загинули, ще 4,5 тисячі жителів евакуйовано до безпечних місць.