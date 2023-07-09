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Летняя жара, но с нюансами: синоптики рассказали о погоде на завтра

9 июля 2023 14:48
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 10 июля
Люди возле освежающей рамки в Киеве. Фото: Новини. LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В понедельник, 10 июля, в большинстве территорий в этот день пройдут традиционные летние локальные дожди, иногда с грозами. Несмотря на это, почти по всей территории Украины температура воздуха достигнет +30°.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 июля

В течение дня в Украине будет преобладать переменная облачность. Ночью в Карпатах и на востоке, а днем в Украине, кроме  запада и юга, местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°; днем 21-26°, на юге страны и Закарпатье 25-30°.

погода в Украине
Погода в Украине 10 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды 10 июля в Киеве

В понедельник, 10 июля, в Киеве и области ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°;
в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°.

Опасные гидрологические явления в Украине 10 июля

10 июля на р. Свеж возле с.Букачевцы (Ивано-Франковский район Ивано-Франковской обл.) при дальнейшем повышении уровня воды на 0,1 — 0,5 м над текущими отметками по состоянию на 8 часов утра ожидается затопление поймы и сельхозугодий. Не исключено достижение и превышение отметок начального затопления приречной инфраструктуры в Ивано-Франковском районе (II уровень опасности — оранжевый).

погода в Украине
Опасные гидрологические явления в Украине 10 июля. Фото: Укргидрометценр

Напомним, 6 июля в Китае в муниципалитете Чунцин произошли наводнения и оползни, которые были вызваны сильными ливнями, продолжавшимися в последние дни. В результате 15 человек погибли, еще 4,5 тысячи жителей эвакуированы в безопасные места.

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