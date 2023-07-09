Прогноз погоды в Украине 10 июля

Летняя жара, но с нюансами: синоптики рассказали о погоде на завтра
В понедельник, 10 июля, в большинстве территорий в этот день пройдут традиционные летние локальные дожди, иногда с грозами. Несмотря на это, почти по всей территории Украины температура воздуха достигнет +30°.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погода в Украине 10 июля
В течение дня в Украине будет преобладать переменная облачность. Ночью в Карпатах и на востоке, а днем в Украине, кроме запада и юга, местами небольшой кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°; днем 21-26°, на юге страны и Закарпатье 25-30°.
Прогноз погоды 10 июля в Киеве
В понедельник, 10 июля, в Киеве и области ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 11-16°, днем 21-26°;
в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°.
Опасные гидрологические явления в Украине 10 июля
10 июля на р. Свеж возле с.Букачевцы (Ивано-Франковский район Ивано-Франковской обл.) при дальнейшем повышении уровня воды на 0,1 — 0,5 м над текущими отметками по состоянию на 8 часов утра ожидается затопление поймы и сельхозугодий. Не исключено достижение и превышение отметок начального затопления приречной инфраструктуры в Ивано-Франковском районе (II уровень опасности — оранжевый).
Напомним, 6 июля в Китае в муниципалитете Чунцин произошли наводнения и оползни, которые были вызваны сильными ливнями, продолжавшимися в последние дни. В результате 15 человек погибли, еще 4,5 тысячи жителей эвакуированы в безопасные места.