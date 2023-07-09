Прогноз погоди в Україні на 10 липня

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 липня, в більшості областях України очікується незначне похолодання. До того ж будуть сильні пориви вітру.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Діденко, максимальна температура повітря в багатьох регіонах України буде +23+28 градусів. Лише на Закарпатті та місцями у південній частині очікується до +30 градусів.

Вітер північно-західний, часом із поривами до 15–18 метрів за секунду.

"Дощі, можливо з грозами, пройдуть у понеділок на півночі України, в Карпатах, ввечері місцями в центральних областях", — розповіла народна синоптикиня.

На решті території України пануватиме суха та сонячна погода.

Погода в Києві

Завтра, 10 липня, у столиці України є ймовірність дощу з грозою. Очікується поривчастий вітер з північного заходу. Температура повітря буде +23+25 градусів.

Діденко додала, що найближчий тиждень не обіцяє сильної спеки.

Погода на 10 липня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Нагадаємо, у понеділок, 10 липня, на більшості територій пройдуть традиційні літні локальні дощі, подекуди з грозами. Попри це майже по всій території Україні температура повітря сягне до +30°.

Також ми писали, що в другому місяці літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.