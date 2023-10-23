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Народный синоптик Диденко предупредила украинцев о резкой смене погоды на завтра

23 октября 2023 12:46
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на 24 октября от Наталки Диденко.
Женщина идет по улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра, 24 октября, будет умеренно теплая погода. Дождь будет в этот день лишь на севере страны, на остальной территории осадков не ожидается. Однако завтра резко похолодает, поэтому стоит одеться потеплее.

О погоде на завтра рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 24 октября

По ее словам, во вторник будет сухо и без утренних туманов. В некоторых регионах ожидается похолодание.

Температура воздуха будет достигать +12-17 °С, на юге — +16-22 °С, на северо-востоке — +10-13 °С.

Небольшие дожди пройдут в северных областях Украины.

погода от Наталки Диденко
Карта погоды по странам на 24 октября. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 24 октября

В Киеве в этот день местами ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха в течение дня составит около +13 °С.

"Соответственно, изменение погоды, связанное с визитом циклона и атмосферных фронтов, может влиять на самочувствие, провоцировать головные боли и сосудистые обострения. Поберегите себя и позаботьтесь о близких", — предупредила Диденко.

погода от Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Натальи Диденко

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается теплая и неустойчивая погода с дождями, которые местами будут сопровождаться грозами. Но уже 26 октября на Левобережье кое-где возможен даже мокрый снег, однако температура воздуха будет достигать +19°С.

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