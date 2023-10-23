Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко попередила українців про різку зміну погоди на завтра
В Україні завтра, 24 жовтня, буде помірно тепла погода. Дощитиме в цей день лише на півночі країни, на решті території опадів не очікується. Проте завтра різко похолодає, тому варто одягтися тепліше.
Про погоду на завтра розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 24 жовтня
За її словами, у вівторок буде сухо та без ранкових туманів. В деяких регіонах очікується похолодання.
Температура повітря сягатиме +12-17 °С, на півдні — +16-22 °С, на північному сході — +10-13 °С.
Зазначається, що невеликі дощі пройдуть у північних областях України.
Погода у Києві 24 жовтня
У Києві в цей день місцями очікується невеликий дощ.
Температура повітря впродовж дня становитиме біля +13 °С.
"Відповідно, зміна погоди, пов'язана із візитом циклону та атмосферних фронтів, може впливати на самопочуття, провокувати головний біль та судинні загострення. Побережіть себе і подбайте про близьких", — попередила Діденко.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується тепла та нестійка погода з дощами, які місцями супроводжуватимуться грозами. Але вже 26 жовтня на Лівобережжі подекуди можливий навіть мокрий сніг, однак температура повітря сягатиме до +19°С.
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