Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня від Наталки Діденко

Жінка йде по вулиці у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра, 24 жовтня, буде помірно тепла погода. Дощитиме в цей день лише на півночі країни, на решті території опадів не очікується. Проте завтра різко похолодає, тому варто одягтися тепліше.

Про погоду на завтра розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, у вівторок буде сухо та без ранкових туманів. В деяких регіонах очікується похолодання.

Температура повітря сягатиме +12-17 °С, на півдні — +16-22 °С, на північному сході — +10-13 °С.

Зазначається, що невеликі дощі пройдуть у північних областях України.

Мапа погоди по країнах на 24 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 24 жовтня

У Києві в цей день місцями очікується невеликий дощ.

Температура повітря впродовж дня становитиме біля +13 °С.

"Відповідно, зміна погоди, пов'язана із візитом циклону та атмосферних фронтів, може впливати на самопочуття, провокувати головний біль та судинні загострення. Побережіть себе і подбайте про близьких", — попередила Діденко.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується тепла та нестійка погода з дощами, які місцями супроводжуватимуться грозами. Але вже 26 жовтня на Лівобережжі подекуди можливий навіть мокрий сніг, однак температура повітря сягатиме до +19°С.