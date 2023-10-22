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Погода буде не з приємних — Укргідрометцентр зробив прогноз на понеділок

22 жовтня 2023 19:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на понеділок, 23 жовтня
Де завтра в Україні чекати на дощ. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 23 жовтня, у північно-східних і східних областях очікується невеликий дощ. На решті територій небо буде хмарним з проясненнями, без суттєвих опадів.   

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 23 жовтня

Вночі на українців в західних областях, а вдень у північно-східних та східних областях чекає невеликий дощ. На решті території синоптики прогнозують без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря буде тепла:

  • вночі +8...+13°С, вдень +14...+19°С;
  • у західних та північних областях +11...+16°С;
  • у південній частині вночі +12...+17°С, вдень +21...+26°С.
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Фото: Укргідроментцентр

Прогноз погоди на Київщині 23 жовтня

Завтра у Київській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с;

Температура повітря

  • Вночі +8...+13°С, вдень +11...+16°С;
  • у Києві вночі 11-13°, вдень +14...+16°С.

Небезпечні метеорологічні явища в області

Вдень 23 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності.

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Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що у понеділок, 23 жовтня, у Києві та області буде прохолодна та похмура погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів, однак, попереджають про сильний туман. У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпеки. 

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