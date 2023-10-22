Погода в Украине - прогноз от синоптиков на понедельник, 23 октября

Погода будет не из приятных — Укргидрометцентр сделал прогноз на понедельник
Сегодня, 23 октября, в северо-восточных и восточных областях ожидается небольшой дождь . На остальных территориях небо будет облачным с прояснениями, без существенных осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине 23 октября
Ночью украинцев в западных областях, а днем в северо-восточных и восточных областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории синоптики прогнозируют без существенных осадков.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха будет теплая:
- ночью +8...+13°С, днем +14...+19°С;
- в западных и северных областях +11...+16°С;
- в южной части ночью +12...+17°С, днем +21...+26°С.
Прогноз погоды в Киевской области 23 октября
Завтра в Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с;
Температура воздуха
- Ночью +8...+13°С, днем +11...+16°С;
- в Киеве ночью 11-13°, днем +14...+16°С.
Опасные метеорологические явления в области
Днем 23 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Объявлен первый уровень опасности.
Напомним, что в понедельник, 23 октября, в Киеве и области будет прохладная и пасмурная погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако предупреждают о сильном тумане. В связи с непогодой объявлен первый уровень опасности.
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