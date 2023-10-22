Погода в Украине - прогноз от синоптиков на понедельник, 23 октября

Где завтра в Украине ждать дождя. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 октября, в северо-восточных и восточных областях ожидается небольшой дождь . На остальных территориях небо будет облачным с прояснениями, без существенных осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 23 октября

Ночью украинцев в западных областях, а днем в северо-восточных и восточных областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории синоптики прогнозируют без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет теплая:

ночью +8...+13°С, днем +14...+19°С;

в западных и северных областях +11...+16°С;

в южной части ночью +12...+17°С, днем +21...+26°С.

Фото: Укргидроментцентр

Прогноз погоды в Киевской области 23 октября

Завтра в Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с;

Температура воздуха

Ночью +8...+13°С, днем +11...+16°С;

в Киеве ночью 11-13°, днем +14...+16°С.

Опасные метеорологические явления в области

Днем 23 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в понедельник, 23 октября, в Киеве и области будет прохладная и пасмурная погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако предупреждают о сильном тумане. В связи с непогодой объявлен первый уровень опасности.