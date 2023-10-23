Погода в Україні на тиждень 23-29 жотвня — прогноз від Ігора Кібальчича

Дівчина гуляє містом під час мокрого снігу. Фото: Новини.LIVE

Цього тижня в Україні очікується тепла та нестійка погода з дощами, які місцями супроводжуватимуться грозами. Але вже 26 жовтня на Лівобережжі подекуди можливий навіть мокрий сніг, однак температура повітря сягатиме до +19°С.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Загалом протягом усього тижня в Україні очікується досить високий температурний фон через активне надходження повітряних мас із південної Європи. Найбільш високі показники традиційно очікуються у південних, центральних та місцями у західних регіонах, однак, переміщення атмосферних фронтів та баричних улоговин призведе до випадання дощів різної інтенсивності.

Понеділок, 23 жовтня

За прогнозами синоптика, у понеділок, 23 жотвня, у північних областях та на північному сході України пройдуть невеликі короткочасні дощі, а місцями подекуди можливі грози. На решті території без істотних опадів.

Також у понеділок очікується вітер 7-12 м/с, а в північних областях вранці та вдень місцями можливі пориви аж до 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С. У південних, центральних та східних регіонах вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С, у Криму позначки термометрів сягнуть до +28 °С.

Вівторок, 24 жовтня

Вівторок пройде переважно без опадів. Лише вночі та вранці дощі можуть пройти на півночі Лівобережжя. Вітер очікується північно-західний, у західних областях південно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря вночі у північних та західних областях +4…+9 °С, у південній половині та на сході +9…+14 °С. Вдень максимальна температура досягне +10…+15 °С, а в західних та південних регіонах аж +15…+20 °С.

Середа, 25 жовтня

Вночі у західних областях, а вдень на більшій частині території країни пройдуть сильні дощі. Вітер південно-східний, а в західних областях північний з поривами 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у західних та південних областях сягатиме +9…+14 °С, на решті території +3…+8 °С. Вдень температура коливатиметься в межах +8…+13 °С, а на півдні та у Криму стовпчики термометрів піднімуться +15…+20 °С.

Четвер, 26 жовтня

У четвер погода різко зміниться, в Україні почнеться волога погода з дощами, а на Лівобережжі можливий навіть мокрий сніг. Попри це температура повітря вночі буде коливатись від 0 °С на крайній півночі України до +16 °С в Одеській області та Криму, а вдень від +3 °С на півночі країни до +20 °С у Криму. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

П'ятниця, 27 жовтня

У п'ятницю в Україні знову очікуються дощі у північних та східних областях, місцями з мокрим снігом. Окрім того, вдень та ввечері дощі пройдуть у західних, південних, а також у Черкаській та Київській областя. Водночас на Одещині та у Криму можливі грози.

Вітер південно-східної чверті, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С, на півдні +13…+18 °С.

Субота, 28 жовтня

На вихідні на більшій частині країни знову дощитиме. Зокрема, значні опади очікуються на Лівобережжі. Вітер переважно західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде +5…+10 °С, а вдень підніметься до +10…+15 °С, у західних та південних областях +14…+19 °С.

Неділя, 29 жовтня

У неділю опади вщухнуть, лише у західних та південних регіонах очікуються короткочасні невелику дощі, місцями грози. Вітер південний / південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у Києві та області буде прохолодна та похмура погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів, однак, попереджають про сильний туман. У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпеки.