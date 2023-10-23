Погода в Украине на неделю 23-29 октября — прогноз от Игоря Кибальчича

Девушка гуляет по городу во время мокрого снега. Фото: Новини.LIVE

На этой неделе в Украине ожидается теплая и неустойчивая погода с дождями, местами сопровождающимися грозами. Но уже 26 октября на Левобережье иногда возможен даже мокрый снег, однако температура воздуха будет достигать +19°С.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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В целом, на протяжении всей недели в Украине ожидается достаточно высокий температурный фон из-за активного поступления воздушных масс из южной Европы. Наиболее высокие показатели традиционно ожидаются в южных, центральных и местами в западных регионах, однако перемещение атмосферных фронтов и барических котловин приведет к выпадению дождей разной интенсивности.

Понедельник, 23 октября

По прогнозам синоптика, в понедельник, 23 октября, в северных областях и на северо-востоке Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, а местами возможны грозы. На остальной территории без существенных осадков.

Также в понедельник ожидается ветер 7-12 м/с, а в северных областях утром и днем ​​возможны порывы вплоть до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем ​​+13…+18 °С. В южных, центральных и восточных регионах ночью +11...+16 °С, днем ​​+21...+26 °С, в Крыму отметки термометров достигнут +28 °С.

Вторник, 24 октября

Вторник пройдет без осадков. Лишь ночью и утром дожди могут пройти на севере Левобережья. Ветер ожидается северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в северных и западных областях +4...+9°С, в южной половине и на востоке +9...+14°С. Днем максимальная температура достигнет +10…+15 °С, а в западных и южных регионах +15…+20 °С.

Среда, 25 октября

Ночью в западных областях, а днем ​​по большей части территории страны пройдут сильные дожди. Ветер юго-восточный, а в западных областях северный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и южных областях будет достигать +9…+14 °С, на остальной территории +3…+8 °С. Днем температура будет колебаться в пределах +8…+13 °С, а на юге и в Крыму столбики термометров поднимутся в +15…+20 °С.

Четверг, 26 октября

В четверг погода резко изменится, в Украине начнется влажная погода с дождями, а на Левобережье возможен даже мокрый снег. Несмотря на это, температура воздуха ночью будет колебаться от 0 °С на крайнем севере Украины до +16 °С в Одесской области и Крыму, а днем ​​от +3 °С на севере страны до +20 °С в Крыму. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Пятница, 27 октября

В пятницу в Украине снова ожидаются дожди в северных и восточных областях местами с мокрым снегом. Кроме того, днем ​​и вечером дожди пройдут в западных, южных, а также в Черкасской и Киевской областях. В то же время в Одесской области и в Крыму возможны грозы.

Ветер юго-восточной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днем ​​+7…+12 °С, на юге +13…+18 °С.

Суббота, 28 октября

На выходные на большей части страны снова будет дождь. В частности, значительные осадки ожидаются на Левобережье. Ветер преимущественно в западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +5…+10 °С, а днем ​​поднимется до +10…+15 °С, в западных и южных областях +14…+19 °С.

Воскресенье, 29 октября

В воскресенье осадки утихнут, только в западных и южных регионах ожидаются кратковременные небольшие дожди, местами грозы. Ветер южный/юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем ​​+13…+18 °С.

Напомним, сегодня, 23 октября, в Киеве и области будет прохладная и пасмурная погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако предупреждают о сильном тумане. В связи с непогодой объявлен первый уровень опасности.