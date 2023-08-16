Прогноз погоды в Украине 17 августа от народного синоптика Наталки Диденко

Женщина под дождем. Фото: УНИАН

В четверг, 17 августа, в Украине ожидается сухая жаркая погода. Правда, в западных областях возможны локальные дожди с грозами.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Следовательно, по словам Наталки Диденко, жара в Украине еще будет продолжаться. Завтра доминирует солнечная жаркая погода. Исключение — западные регионы, местами там возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха прогреется до +28+33°С.

Действие антициклона в Украине. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Погода в Киеве и области 16 августа

В столице погода без изменений. Будет солнечно и жарко. Осадков не предполагается.

Столбики термометров днем поднимутся до +30°С.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон, характеризующийся сухой и жаркой погодой.

Добавим, в Марокко зафиксировали рекордно аномальную температуру более +50°C.