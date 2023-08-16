Прогноз погоды в Украине 17 августа от народного синоптика Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко предупредила о дождях в некоторых регионах завтра
В четверг, 17 августа, в Украине ожидается сухая жаркая погода. Правда, в западных областях возможны локальные дожди с грозами.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
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Следовательно, по словам Наталки Диденко, жара в Украине еще будет продолжаться. Завтра доминирует солнечная жаркая погода. Исключение — западные регионы, местами там возможны кратковременные дожди с грозами.
Температура воздуха прогреется до +28+33°С.
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В столице погода без изменений. Будет солнечно и жарко. Осадков не предполагается.
Столбики термометров днем поднимутся до +30°С.
Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон, характеризующийся сухой и жаркой погодой.
Добавим, в Марокко зафиксировали рекордно аномальную температуру более +50°C.