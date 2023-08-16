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Народний синоптик Діденко попередила про дощі у деяких регіонах завтра

16 серпня 2023 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 17 серпня від народного синоптика Наталки Діденко
Жінка під дощем. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У четвер, 17 серпня, в Україні очікується суха спекотна погода. Щоправда, у західних областях можливі локальні дощі з грозами. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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Відтак, за словами Наталки Діденко, спека в Україні ще триватиме. Завтра домінуватиме сонячна спекотна погода. Виняток — західні регіони, місцями там можливі короткочасні дощі з грозами. 

Температура повітря прогріється до +28+33°С. 

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Дія антициклону в Україні. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Погода у Києві та області 16 серпня

Завтра у столиці погода без змін. Буде сонячно та спекотно. Опадів не передбачається. 

Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +30°С. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну насувається антициклон, який характеризується сухою та гарячою погодою. 

Додамо, у Марокко зафіксували рекордно аномальну температуру в понад +50°C.

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