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Народный синоптик рассказала, в каких областях Украины ожидать порывистый ветер и осадки завтра

28 апреля 2023 21:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 29 апреля
Женщина с зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 29 апреля, заморозки охватят значительную часть территории Украины. В некоторых областях ожидается порывистый ветер и осадки.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, заморозки в западных областях даже будут в воздухе, а на остальной территории — преимущественно на почве.

"Попытаются избежать заморозков восточные области, Днепропетровская область, Запорожье, Крым — там помогут облака и теплый воздух", — рассказала Диденко.

Завтра, 29 апреля, в течение дня максимальная температура воздуха будет +11+16 градусов, а в Луганской области от +17 до +20 градусов.

Синоптик рассказала, что вдоль полосы Харьков-Полтава-Днепр-Запорожье-Николаев-Херсон ворвется холодный воздух. В этой зоне температура воздуха будет +9+12 градусов.

В восточной части Украины в течение выходных дней ожидается порывистый, порой до штормовых порывов ветер северо-западного направления.

Дожди ожидаются завтра на востоке, местами в центральной части и на юге, кроме Одесской области. Остальная часть Украины — без осадков.

Погода в Киеве

В течение выходных в столице Украины осадков не предполагается.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15 градусов. По словам Диденко, ночи будут холодными, +2+5 градусов, местами даже возможны заморозки.

Погода 29 апреля
Прогноз погоды на 29 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, завтра, 29 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха снова начинает расти, однако в некоторых частях страны будут осадки.

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