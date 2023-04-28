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Народна синоптикиня розповіла, в яких областях України очікувати рвучкий вітер та опади завтра

28 квітня 2023 21:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 29 квітня
Жінка з парасолькою в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 29 квітня, заморозки охоплять значну частину території України. У деяких областях очікується рвучкий вітер та опади.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Діденко, заморозки у західних областях навіть будуть у повітрі, а на решті території — переважно на ґрунті.

"Спробують уникнути заморозків східні області, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Крим — там допоможуть хмари та тепліше повітря", — розповіла Діденко.

Завтра, 29 квітня, протягом дня максимальна температура повітря становитиме +11+16 градусів, а в Луганській області від +17 до +20 градусів.

Синоптикиня розповіла, що вздовж смуги Харків-Полтава-Дніпро-Запоріжжя-Миколаїв-Херсон увірветься холодніше повітря. В цій зоні температура повітря буде +9+12 градусів.

У східній частині України протягом вихідних днів очікується рвучкий, часом до штормових поривів, вітер північно-західного напрямку.

Дощі очікується завтра на сході, місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одеської області. Решта України — без опадів.

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Протягом вихідних у столиці України опадів не передбачається. 

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 градусів. За словами Діденко, ночі будуть холодними, +2+5 градусів, місцями навіть можливі заморозки.

Погода 29 апреля
Прогноз погоди на 29 квітня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, завтра, 29 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади.

Також ми писали, що кліматологи стверджують, комбінація кліматичних циклів та антропогенної зміни кліматичних умов, ймовірно, сильно вплине на наступний рік. Експерти зазначили, що подвійний удар зробить наступний рік на планеті Земля найтеплішим за всю історію спостерігання.

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