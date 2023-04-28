Якою буде погода в Україні 29 квітня

Жінка з парасолькою в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 квітня, заморозки охоплять значну частину території України. У деяких областях очікується рвучкий вітер та опади.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Діденко, заморозки у західних областях навіть будуть у повітрі, а на решті території — переважно на ґрунті.

"Спробують уникнути заморозків східні області, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Крим — там допоможуть хмари та тепліше повітря", — розповіла Діденко.

Завтра, 29 квітня, протягом дня максимальна температура повітря становитиме +11+16 градусів, а в Луганській області від +17 до +20 градусів.

Синоптикиня розповіла, що вздовж смуги Харків-Полтава-Дніпро-Запоріжжя-Миколаїв-Херсон увірветься холодніше повітря. В цій зоні температура повітря буде +9+12 градусів.

У східній частині України протягом вихідних днів очікується рвучкий, часом до штормових поривів, вітер північно-західного напрямку.

Дощі очікується завтра на сході, місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одеської області. Решта України — без опадів.

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Протягом вихідних у столиці України опадів не передбачається.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15 градусів. За словами Діденко, ночі будуть холодними, +2+5 градусів, місцями навіть можливі заморозки.

Прогноз погоди на 29 квітня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, завтра, 29 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади.

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