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Народный синоптик рассказала, где будет теплее всего на Пасху в Украине

15 апреля 2023 22:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик рассказала, где будет теплее всего в Украине 16 апреля
Люди в Киеве. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 16 апреля. Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра на праздник в Украине наконец-то потеплеет.

Об этом Диденко написала в Facebook.

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Подробности

Завтра, 16 апреля, в большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха будет +11+15 градусов.

На северо-востоке будет немного свежее. Там ожидается +9+12 градусов.

В южной части +14+19, в прибрежных районах +10+13 градусов.

Ближайшая ночь в Украине будет очень холодной. Синоптик прогнозирует +2+8 градусов.

По словам Диденко, незначительный дождь следует ожидать на западе, севере, в центре и в Одесской области.

Погода в Киеве

В Киеве на Пасху будет ночью +6, +7 градусов, а днем — наконец потеплеет. Ожидается +11+13 градусов.

"Дождь какой-то серьезный вряд, но может пару капель праздничного дождя упасть на корзины", — добавила Диденко.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 16 апреля, в Украине в ряде областей ожидается небольшой дождь. В целом, по данным синоптиков, на Пасху в большинстве регионов погода не готовит неприятных сюрпризов.

Также мы писали, что наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

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