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Прогноз погоди на Великдень: жителям яких регіонів знадобляться парасольки

15 квітня 2023 14:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода 16 квітня: детальний прогноз від Українського гідрометцентру
Дощ на вулицях Києва. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 16 квітня, в Україні у низці областей очікується невеликий дощ. Та загалом, за даними синоптиків, на Великдень у більшості регіонів погода не готує неприємних сюрпризів. 

Про це йдеться у прогнозі від Українського гідрометцентру

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Хмарно з проясненнями. 

У західних, Одеській та Миколаївській областях, вночі і в більшості північних та центральних областей невеликий, місцями помірний дощ; на решті території без істотних опадів. 

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі 3-8°, у східній частині та в Карпатах 0-5° тепла; 
  • вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°.
Погода в Україні 16 квітня 2023
Прогноз погоди на 16 квітня 2023 року. Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди по Київщині на 16 квітня

На Київщині очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. 

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°;
  • у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

Погода по регіонах 

  • Київ +10 +4;
  • Харків +12 +3;
  • Дніпро +14 +4;
  • Одеса +13 +8;
  • Донецьк +12 +3;
  • Запоріжжя +14 +4;
  • Львів +16 +5;
  • Миколаїв +16 +7;
  • Луганськ +11 +2;
  • Вінниця +12 +6;
  • Сімферополь +15 +7;
  • Херсон +14 +7;
  • Полтава +13 +3;
  • Чернігів +8 +5;
  • Черкаси +12 +5;
  • Суми +11 +4;
  • Житомир +12 +5;
  • Хмельницький +14 +5;
  • Кропивницький +13 +5;
  • Рівне +13 +4;
  • Чернівці +12 +6;
  • Тернопіль +16 +5;
  • Івано-Франківськ +12 +5;
  • Луцьк +16 +4;
  • Ужгород +18 +5. 

Ситуація з повенями

  • 14-17 квітня, внаслідок значних скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. ІІІ рівень небезпеки — червоний, та можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області, ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
  • 14-17 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий. 
  • 15-18 квітня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над поточними рівнями, подальше затоплення заплав.
  • Збережеться рівень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області, можливе досягнення відмітки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районі Волинської області та Сарненському районі Рівненської області. I рівень небезпеки — жовтий.
  • 14-17 квітня, в результаті пропуску повеневих вод Дністровською ГЕС, рівень води р. Дністер у створі поста Могилів-Подільський може досягти відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки, господарських об’єктів в окремих населених пунктів у Вінницькій області. І рівень небезпеки — жовтий.
  • 15-16 квітня на річках басейнів Прута, Сірету та річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8 год 14 квітня на 0,2-1,5 м, без негативних наслідків — зелений.
  • У зв'язку з очікуваними опадами, 15-17 квітня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,2 м над поточними відмітками, без негативних наслідків — зелений. 
Повені в Україні 14-17 квітня 2023
Попередження про небезпечні гідрологічні явища 14-17 квітня. Фото: meteo.gov.ua

Нагадаємо, як повідомлялося, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

За даними ДСНС, залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я). У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська — 29 та один у Київській. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Також раніше рятувальники дали низку порад, як діяти під час повені

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