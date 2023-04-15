Якою буде погода 16 квітня: детальний прогноз від Українського гідрометцентру

Прогноз погоди на Великдень: жителям яких регіонів знадобляться парасольки
Завтра, 16 квітня, в Україні у низці областей очікується невеликий дощ. Та загалом, за даними синоптиків, на Великдень у більшості регіонів погода не готує неприємних сюрпризів.
Про це йдеться у прогнозі від Українського гідрометцентру.
Погода в Україні 16 квітня
Хмарно з проясненнями.
У західних, Одеській та Миколаївській областях, вночі і в більшості північних та центральних областей невеликий, місцями помірний дощ; на решті території без істотних опадів.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі 3-8°, у східній частині та в Карпатах 0-5° тепла;
- вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°.
Прогноз погоди по Київщині на 16 квітня
На Київщині очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме:
- по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°;
- у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.
Погода по регіонах
- Київ +10 +4;
- Харків +12 +3;
- Дніпро +14 +4;
- Одеса +13 +8;
- Донецьк +12 +3;
- Запоріжжя +14 +4;
- Львів +16 +5;
- Миколаїв +16 +7;
- Луганськ +11 +2;
- Вінниця +12 +6;
- Сімферополь +15 +7;
- Херсон +14 +7;
- Полтава +13 +3;
- Чернігів +8 +5;
- Черкаси +12 +5;
- Суми +11 +4;
- Житомир +12 +5;
- Хмельницький +14 +5;
- Кропивницький +13 +5;
- Рівне +13 +4;
- Чернівці +12 +6;
- Тернопіль +16 +5;
- Івано-Франківськ +12 +5;
- Луцьк +16 +4;
- Ужгород +18 +5.
Ситуація з повенями
- 14-17 квітня, внаслідок значних скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл. ІІІ рівень небезпеки — червоний, та можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області, ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
- 14-17 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.
- 15-18 квітня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над поточними рівнями, подальше затоплення заплав.
- Збережеться рівень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області, можливе досягнення відмітки затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районі Волинської області та Сарненському районі Рівненської області. I рівень небезпеки — жовтий.
- 14-17 квітня, в результаті пропуску повеневих вод Дністровською ГЕС, рівень води р. Дністер у створі поста Могилів-Подільський може досягти відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки, господарських об’єктів в окремих населених пунктів у Вінницькій області. І рівень небезпеки — жовтий.
- 15-16 квітня на річках басейнів Прута, Сірету та річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8 год 14 квітня на 0,2-1,5 м, без негативних наслідків — зелений.
- У зв'язку з очікуваними опадами, 15-17 квітня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,2 м над поточними відмітками, без негативних наслідків — зелений.
Нагадаємо, як повідомлялося, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
За даними ДСНС, залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я). У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська — 29 та один у Київській. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.
Також раніше рятувальники дали низку порад, як діяти під час повені.