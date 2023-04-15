Какой будет погода 16 апреля: подробный прогноз от Украинского гидрометцентра

Прогноз погоды на Пасху: жителям каких регионов понадобятся зонтики
Завтра, 16 апреля, в Украине в ряде областей ожидается небольшой дождь. В целом, по данным синоптиков, на Пасху в большинстве регионов погода не готовит неприятных сюрпризов.
Об этом говорится в прогнозе от Украинского гидрометцентра.
Погода в Украине 16 апреля
Облачно с прояснениями.
В западных, Одесской и Николаевской областях ночью и в большинстве северных и центральных областей небольшой, местами умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью 3-8°, в восточной части и в Карпатах 0-5° тепла;
- днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму до 20°.
Прогноз погоды по Киевской области на 16 апреля
В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°;
- в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.
Погода по регионам
- Киев +10+4;
- Харьков +12+3;
- Днепр +14+4;
- Одесса +13+8;
- Донецк +12+3;
- Запорожье +14+4;
- Львов +16+5;
- Николаев +16+7;
- Луганск +11+2;
- Винница +12+6;
- Симферополь +15+7;
- Херсон +14+7;
- Полтава +13+3;
- Чернигов +8+5;
- Черкассы +12+5;
- Суммы +11+4;
- Житомир +12+5;
- Хмельницкий +14+5;
- Кропивницкий +13+5;
- Ровно +13+4;
- Черновцы +12+6;
- Тернополь +16+5;
- Ивано-Франковск +12+5;
- Луцк +16+4;
- Ужгород +18+5.
Ситуация с наводнениями
- 14-17 апреля, в результате значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Каменском, Днепре обл. ІІІ уровень опасности — красный, и возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области, ІІ уровень опасности — оранжевый.
- 14-17 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных населённых пунктов. ІІ уровень опасности — оранжевый.
- 15-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями, последующее затопление пойм.
- Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных сооружений в Луцком и Сарненском районе Ровенской области. I уровень опасности — желтый.
- 14-17 апреля, в результате пропуска паводковых вод Днестровской ГЭС, уровень воды г. Днестр в створе поста Могилев-Подольский может достичь отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки, хозяйственных объектов отдельных населенных пунктов в Винницкой области. И уровень опасности — желтый.
- 15-16 апреля на реках бассейнов Прута, Сирета и реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8 ч 14 апреля на 0,2-1,5 м, без негативных последствий — зеленый.
- В связи с ожидаемыми осадками, 15-17 апреля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,2 м над текущими отметками, без негативных последствий — зеленый.
Напомним, как сообщалось, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
По данным ГСЧС, остаются подтоплены около 500 домохозяйств. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская — 29 и один в Киевской. Организован объезд в эти населенные пункты.
Также ранее спасатели дали ряд советов, как поступать во время наводнения.