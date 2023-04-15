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Прогноз погоды на Пасху: жителям каких регионов понадобятся зонтики

15 апреля 2023 14:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода 16 апреля: подробный прогноз от Украинского гидрометцентра
Дождь на улицах Киева. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 16 апреля, в Украине в ряде областей ожидается небольшой дождь. В целом, по данным синоптиков, на Пасху в большинстве регионов погода не готовит неприятных сюрпризов.

Об этом говорится в прогнозе от Украинского гидрометцентра.

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Облачно с прояснениями.

В западных, Одесской и Николаевской областях ночью и в большинстве северных и центральных областей небольшой, местами умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • ночью 3-8°, в восточной части и в Карпатах 0-5° тепла;
  • днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму до 20°.
Погода в Украине 16 апреля 2023
Прогноз погоды на 16 апреля 2023 года. Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды по Киевской области на 16 апреля

В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°;
  • в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

Погода по регионам

  • Киев +10+4;
  • Харьков +12+3;
  • Днепр +14+4;
  • Одесса +13+8;
  • Донецк +12+3;
  • Запорожье +14+4;
  • Львов +16+5;
  • Николаев +16+7;
  • Луганск +11+2;
  • Винница +12+6;
  • Симферополь +15+7;
  • Херсон +14+7;
  • Полтава +13+3;
  • Чернигов +8+5;
  • Черкассы +12+5;
  • Суммы +11+4;
  • Житомир +12+5;
  • Хмельницкий +14+5;
  • Кропивницкий +13+5;
  • Ровно +13+4;
  • Черновцы +12+6;
  • Тернополь +16+5;
  • Ивано-Франковск +12+5;
  • Луцк +16+4;
  • Ужгород +18+5.

Ситуация с наводнениями

  • 14-17 апреля, в результате значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Каменском, Днепре обл. ІІІ уровень опасности — красный, и возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области, ІІ уровень опасности — оранжевый.
  • 14-17 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных населённых пунктов. ІІ уровень опасности — оранжевый.
  • 15-18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями, последующее затопление пойм.
  • Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных сооружений в Луцком и Сарненском районе Ровенской области. I уровень опасности — желтый.
  • 14-17 апреля, в результате пропуска паводковых вод Днестровской ГЭС, уровень воды г. Днестр в створе поста Могилев-Подольский может достичь отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки, хозяйственных объектов отдельных населенных пунктов в Винницкой области. И уровень опасности — желтый.
  • 15-16 апреля на реках бассейнов Прута, Сирета и реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8 ч 14 апреля на 0,2-1,5 м, без негативных последствий — зеленый.
  • В связи с ожидаемыми осадками, 15-17 апреля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,2 м над текущими отметками, без негативных последствий — зеленый.
Наводнения в Украине 14-17 апреля 2023
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях 14-17 апреля. Фото: meteo.gov.ua

Напомним, как сообщалось, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

По данным ГСЧС, остаются подтоплены около 500 домохозяйств. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская — 29 и один в Киевской. Организован объезд в эти населенные пункты.

Также ранее спасатели дали ряд советов, как поступать во время наводнения.

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