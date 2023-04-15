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Народна синоптикиня розповіла, де буде найтепліше на Великдень в Україні

15 квітня 2023 22:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народна синоптикиня розповіла, де буде найтепліше в Україні 16 квітня
Люди у Києві. Фото: Новини. Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цього року християни східного обряду святкуватимуть Великдень 16 квітня. Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що завтра на свято в Україні нарешті потепліє.

Про це Діденко написала у Facebook.

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Деталі

Завтра, 16 квітня, у більшості областей України впродовж дня температура повітря становитиме +11+15 градусів.

На північному сході буде трохи свіжіше. Там очікується +9+12 градусів.

У південній частині +14+19, в прибережних районах +10+13 градусів.

Найближча ніч в Україні повсюди буде дуже холодною. Синоптикиня прогнозує +2+8 градусів.

За словами Діденко, незначний дощ варто очікувати на заході, півночі, в центрі та в Одеській області.

Погода у Києві

У Києві на Великдень буде вночі +6,+7 градусів, а вдень — нарешті потепліє. Очікується +11+13 градусів.

"Дощ якийсь серйозний навряд, але може пару крапель святкового дощику впасти на кошика", — додала Діденко.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентр, завтра, 16 квітня, в Україні у низці областей очікується невеликий дощ. Та загалом, за даними синоптиків, на Великдень у більшості регіонів погода не готує неприємних сюрпризів. 

Також ми писали, що спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

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