Народна синоптикиня розповіла, де буде найтепліше в Україні 16 квітня

Народна синоптикиня розповіла, де буде найтепліше на Великдень в Україні
Цього року християни східного обряду святкуватимуть Великдень 16 квітня. Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що завтра на свято в Україні нарешті потепліє.
Про це Діденко написала у Facebook.
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Завтра, 16 квітня, у більшості областей України впродовж дня температура повітря становитиме +11+15 градусів.
На північному сході буде трохи свіжіше. Там очікується +9+12 градусів.
У південній частині +14+19, в прибережних районах +10+13 градусів.
Найближча ніч в Україні повсюди буде дуже холодною. Синоптикиня прогнозує +2+8 градусів.
За словами Діденко, незначний дощ варто очікувати на заході, півночі, в центрі та в Одеській області.
Погода у Києві
У Києві на Великдень буде вночі +6,+7 градусів, а вдень — нарешті потепліє. Очікується +11+13 градусів.
"Дощ якийсь серйозний навряд, але може пару крапель святкового дощику впасти на кошика", — додала Діденко.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентр, завтра, 16 квітня, в Україні у низці областей очікується невеликий дощ. Та загалом, за даними синоптиків, на Великдень у більшості регіонів погода не готує неприємних сюрпризів.
Також ми писали, що спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.