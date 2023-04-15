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Погода на вихідні: в Україну суне похолодання з дощами та зливами

15 квітня 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
На Великдень буде холодна погода — прогноз від Укргідрометцентру
На вихідних в Україні падатиме дощ. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У найближчі вихідні, 15 і 16 квітня, погода в Україні залишатиметься нестабільною. У суботу практично по всій країні очікується похолодання, на заході та півночі дощитиме.

"Відчутніше тепло прийде у вівторок, 18-го квітня. Найближчими днями про стабільний антициклон над Україною, про тривалий період без дощів поки що, за попередніми прогнозами, не йдеться", — пише у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 15 квітня. Фото: Meteopost

У переддень Великодня, 15 квітня, за даними Укргідрометцентру, в Україні переважно без опадів. Лише у північно-східних областях вночі може падати невеликий дощ та мокрий сніг. 

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни місцями 14-19°; в Карпатах вночі та вдень 2-7° тепла.

Якою буде погода на Київщині

15 квітня на Київщині — хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, щоправда, вдень падатиме дощ.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. У Києві — вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

Погода в Україні на 15 квітня. Фото: Meteoprog

Сніголавинна небезпека

Протягом 15-16 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень небезпеки).

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. У цей час рекомендують утриматись від походів на високогір'я.

Сніголавинна небезпека в Україні 15-16 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Загалом синоптики не радять нарікати на дощі та брак високої температури повітря. Натомість пропонують спрямувати усю свою активність та енергію на корисні необхідні справи. Тим більше, що наближається велике свято. 

"Тримаємо себе й святкуємо скромніше й помірно, не забуваючи, що поруч надто багато біди, ділимося смачним, не забуваємо стареньких із родини, милуємося весною. І, звичайно, підтримуємо і допомагаємо нашим найкращим ЗСУ", — написала Наталка Діденко.

Нагадаємо, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про підвищення рівнів води на річках України. На Чернігівщині оголошено червоний рівень небезпеки.

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