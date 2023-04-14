Прогноз погоди в Україні 15 квітня — до яких регіонів увірветься тепло

Весняний "реванш": в яких регіонах завтра чекати тепла та де дощитиме
У суботу, 15 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Проте весняне тепло не за горами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні 15 квітня
Як розповідають синоптики, вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень на Правобережжі очікуються помірні дощі.
На решті території без істотних опадів, лише у північно-східних областях вночі невеликий дощ та мокрий сніг.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни місцями 14-19°; в Карпатах вночі та вдень 2-7° тепла.
Якою буде погода на Київщині 15 квітня
У Київській області упродовж дня, 15 квітня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень — дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°;
у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.
Сніголавинна небезпека
Упродовж 15-16 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень небезпеки)
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. У цей час рекомендують утриматись від походів на високогір'я.
Температура повітря в інших регіонах України
- Бахмут: +9-11°C, хмарно, дощ;
- Київ: +11-13°C, хмарно з проясненнями, без істотних опадів;
- Львів: +15-17°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;
- Одеса: +15-17°C, хмарно з проясненнями, без істотних опадів;
- Дніпро: +13-15°C, хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ;
- Харків: +10-12°C, хмарно, дощ;
- Луганськ: +8-10°C, хмарно, дощ;
- Донецьк: +9-11°C, хмарно, дощ;
- Крим: +16-18°C, хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 14 квітня у західних і південних областях температура повітря сягне 20 градусів, тоді як у північних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть всього 8-11 градусів вдень.
Окрім того, народні синоптики розповідали, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.