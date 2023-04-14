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Весняний "реванш": в яких регіонах завтра чекати тепла та де дощитиме

14 квітня 2023 14:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні 15 квітня — до яких регіонів увірветься тепло
Люди гуляють у столичному ботанічному саду ім. Фоміна. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У суботу, 15 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Проте весняне тепло не за горами. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 15 квітня

Як розповідають синоптики, вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень на Правобережжі очікуються помірні дощі.

На решті території без істотних опадів, лише у північно-східних областях вночі невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни місцями 14-19°; в Карпатах вночі та вдень 2-7° тепла.

погода в Україні
Погода в Україні 15 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода на Київщині 15 квітня

У Київській області упродовж дня, 15 квітня, буде хмарно з проясненнями.  Вночі без істотних опадів, вдень — дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°;
у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

Сніголавинна небезпека

Упродовж 15-16 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень небезпеки)

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. У цей час рекомендують утриматись від походів на високогір'я.

погода в Україні
Сніголавинна небезпека в Україні 15-16 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря в інших регіонах України

  • Бахмут: +9-11°C, хмарно, дощ;
  • Київ: +11-13°C, хмарно з проясненнями, без істотних опадів;
  • Львів: +15-17°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;
  • Одеса: +15-17°C, хмарно з проясненнями, без істотних опадів;
  • Дніпро: +13-15°C, хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ;
  • Харків: +10-12°C, хмарно, дощ;
  • Луганськ: +8-10°C, хмарно, дощ;
  • Донецьк: +9-11°C, хмарно, дощ;
  • Крим: +16-18°C, хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 14 квітня у західних і південних областях температура повітря сягне 20 градусів, тоді як у північних та східних областях стовпчики термометрів показуватимуть всього 8-11 градусів вдень. 

Окрім того, народні синоптики розповідали, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України.

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