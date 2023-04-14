Прогноз погоды в Украине 15 апреля — в какие регионы ворвется тепло

Люди гуляют в столичном ботаническом саду им. Фомина. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 15 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Однако весеннее тепло не за горами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 15 апреля

Как рассказывают синоптики, ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем на Правобережье ожидаются умеренные дожди.

На остальной территории без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях ночью небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге страны местами 14-19°; в Карпатах ночью и днем 2-7° тепла.

Погода в Украине 15 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Киевской области 15 апреля

В Киевской области в течение дня, 15 апреля, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем — дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°;

в Киеве ночью 5-7 ° тепла, днем около 10 °.

Снеголавинная опасность

15-16 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3 уровень опасности).

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. В настоящее время рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

Снеголовичная опасность в Украине 15-16 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в других регионах Украины

Бахмут: +9-11°C, облачно, дождь;

Киев: +11-13°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков;

Львов: +15-17°C, переменная облачность, без существенных осадков;

Одесса: +15-17°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков;

Днепр: +13-15°C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь;

Харьков: +10-12°C, облачно, дождь;

Луганск: +8-10°C, облачно, дождь;

Донецк: +9-11°C, облачно, дождь;

Крым: +16-18°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 14 апреля в западных и южных областях температура воздуха достигнет 20 градусов, в то время как в северных и восточных областях столбики термометров будут показывать всего 8-11 градусов днем.

Кроме того, народные синоптики рассказывали, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.