Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Погода arrow Весенний "реванш": в каких регионах завтра ждать тепла и где будет дождь arrow

Весенний "реванш": в каких регионах завтра ждать тепла и где будет дождь

14 апреля 2023 14:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине 15 апреля — в какие регионы ворвется тепло
Люди гуляют в столичном ботаническом саду им. Фомина. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В субботу, 15 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Однако весеннее тепло не за горами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 15 апреля

Как рассказывают синоптики, ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем на Правобережье ожидаются умеренные дожди.

На остальной территории без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях ночью небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге страны местами 14-19°; в Карпатах ночью и днем 2-7° тепла.

погода в Украине
Погода в Украине 15 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Киевской области 15 апреля

В Киевской области в течение дня, 15 апреля, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем — дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°;
в Киеве ночью 5-7 ° тепла, днем около 10 °.

Снеголавинная опасность

15-16 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3 уровень опасности).

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. В настоящее время рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

погода в Украине
Снеголовичная опасность в Украине 15-16 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в других регионах Украины

  • Бахмут: +9-11°C, облачно, дождь;
  • Киев: +11-13°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков;
  • Львов: +15-17°C, переменная облачность, без существенных осадков;
  • Одесса: +15-17°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков;
  • Днепр: +13-15°C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь;
  • Харьков: +10-12°C, облачно, дождь;
  • Луганск: +8-10°C, облачно, дождь;
  • Донецк: +9-11°C, облачно, дождь;
  • Крым: +16-18°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 14 апреля в западных и южных областях температура воздуха достигнет 20 градусов, в то время как в северных и восточных областях столбики термометров будут показывать всего 8-11 градусов днем.

Кроме того, народные синоптики рассказывали, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB