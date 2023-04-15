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Погода на выходные: Украину ожидает похолодание с дождями и ливнями

15 апреля 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
На Пасху будет холодная погода — прогноз от Укргидрометцентра.
На выходных Украину будет заливать дождь. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В ближайшие выходные, 15 и 16 апреля, погода в Украине будет оставаться нестабильной. В субботу практически по всей стране ожидается похолодание, на западе и севере пройдет дождь.

"Ощутимее тепло придет во вторник, 18 апреля. В ближайшие дни о стабильном антициклоне над Украиной, о длительном периоде без дождей пока, по предварительным прогнозам, речь не идет", — пишет в Telegram синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 15 апреля. Фото: Meteopost

В канун Пасхи, 15 апреля, по данным Укргидрометцентра, в Украине преимущественно без осадков. Лишь в северо-восточных областях ночью может идти небольшой дождь и мокрый снег.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге страны местами 14-19°; в Карпатах ночью и днем 2-7° тепла.

Какая будет погода в Киевской области

15 апреля в Киевской области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, правда, днем будет идти дождь.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. В Киеве ночью 5-7° тепла, днем около 10°.

Погода в Украине на 15 апреля. Фото: Meteoprog

Снеголавинная опасность

15-16 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3 уровень опасности).

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. В настоящее время синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

Снеголавинная опасность в Украине 15-16 апреля. Фото: Укргидрометцентр

В общем, синоптики рекомендуют не жаловаться на дожди и нехватку высокой температуры воздуха. А предлагают направить всю свою активность и энергию на полезные необходимые дела. Тем более что приближается большой праздник.

"Держим себя и празднуем скромнее и умереннее, не забывая, что рядом слишком много беды, делимся вкусным, не забываем стариков из семьи, любуемся весной. И, конечно, поддерживаем и помогаем нашим ВСУ", — написала Наталья Диденко.

Напомним, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о повышении уровня воды на реках Украины. В Черниговской области объявлен красный уровень опасности.

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