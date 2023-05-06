Наталья Диденко спрогнозировала погодные условия на 7 мая

Народный синоптик прогнозирует существенное похолодание в Украине
Народный синоптик спрогнозировала погодные условия на воскресенье, 7 мая. Ожидается существенное похолодание в некоторых областях Украины.
Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды по Украине на 7 мая
Наталья Диденко прогнозирует в воскресенье, 7 мая, существенно похолодает на западе Украины (кроме Закарпатья), днем всего +8+12 градусов.
Синоптики прогнозируют в западных областях облачность с прояснениями. Возможен умеренный, местами сильный дождь. На остальных территориях ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на Житомирщине и Винницкой области местами кратковременный дождь.
Прогноз погоды в столице на 7 мая
В Киеве 6-7 мая ночью холодно, до заморозков. Днем ожидается температура воздуха +11+13 градусов. Ветер северо-восточный, порывистый.
В воскресенье с утра увеличится облачность.
Напомним, что синоптики прогнозировали погодные условия по Украине на 7 мая. На всей территории ожидается облачность с прояснениями. Кое-где будет дождь.