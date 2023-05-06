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Народный синоптик прогнозирует существенное похолодание в Украине

6 мая 2023 21:18
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Наталья Диденко спрогнозировала погодные условия на 7 мая
Женщина с зонтиком идет по улице Киева. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Народный синоптик спрогнозировала погодные условия на воскресенье, 7 мая. Ожидается существенное похолодание в некоторых областях Украины.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине на 7 мая

Наталья Диденко прогнозирует в воскресенье, 7 мая, существенно похолодает на западе Украины (кроме Закарпатья), днем всего +8+12 градусов.

Синоптики прогнозируют в западных областях облачность с прояснениями. Возможен умеренный, местами сильный дождь. На остальных территориях ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на Житомирщине и Винницкой области местами кратковременный дождь.

погода
Погодные условия на 7 мая. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в столице на 7 мая

В Киеве 6-7 мая ночью холодно, до заморозков. Днем ожидается температура воздуха +11+13 градусов. Ветер северо-восточный, порывистый.

В воскресенье с утра увеличится облачность.

Напомним, что синоптики прогнозировали погодные условия по Украине на 7 мая. На всей территории ожидается облачность с прояснениями. Кое-где будет дождь.      

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