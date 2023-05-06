Наталка Діденко спрогнозувала погодні умови на 7 травня

Жінка з парасолею йде вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE

Народна синоптикиня спрогнозувала погодні умови на неділю, 7 травня. Очікується істотне похолодання в деяких областях України.

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди по Україні на 7 травня

Наталка Діденко прогнозує в неділю, 7 травня, істотно похолоднішає на заході України (окрім Закарпаття), вдень лише +8+12 градусів.

Синоптики прогнозують у західних областях хмарність з проясненнями. Можливий помірний, місцями значний дощ. На решті територій очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ.

Погодні умови на 7 травня. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в столиці на 7 травня

У Києві 6-7 травня вночі холодно, до заморозків. Вдень очікується температура повітря +11+13 градусів. Вітер північно-східний, поривчастий.

У неділю зранку збільшиться хмарність.

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували погодні умови по Україні на 7 травня. На всій території країни очікується хмарність з проясненнями. Подекуди дощитиме.