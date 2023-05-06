Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народна синоптикиня прогнозує істотне похолодання в Україні arrow

Народна синоптикиня прогнозує істотне похолодання в Україні

6 травня 2023 21:18
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Наталка Діденко спрогнозувала погодні умови на 7 травня
Жінка з парасолею йде вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Народна синоптикиня спрогнозувала погодні умови на неділю, 7 травня. Очікується істотне похолодання в деяких областях України. 

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди по Україні на 7 травня

Наталка Діденко прогнозує в неділю, 7 травня, істотно похолоднішає на заході України (окрім Закарпаття), вдень лише +8+12 градусів.

Синоптики прогнозують у західних областях хмарність з проясненнями. Можливий помірний, місцями значний дощ. На решті територій очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ.

погода
Погодні умови на 7 травня. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в столиці на 7 травня

У Києві 6-7 травня вночі холодно, до заморозків. Вдень очікується температура повітря +11+13 градусів. Вітер північно-східний, поривчастий.

У неділю зранку збільшиться хмарність.

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували погодні умови по Україні на 7 травня. На всій території країни очікується хмарність з проясненнями. Подекуди дощитиме.     

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB