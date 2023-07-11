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Народны синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях завтра не будут утихать дожди

11 июля 2023 21:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 12 июля
Погода в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра в Украине, 12 июля, ожидается сухая летняя погода. Однако в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 12 июля

Следовательно, погода в Украине будет сухой и солнечной. К вечеру в западных регионах возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха:

  • в западных областях +25 +29°С;
  • в южных областях +25 +30°С;
  • на остальной территории Украины +20 +26°С.

Погода в Киеве 12 июля

По словам Диденко, в Киеве завтра без осадков.

Температура воздуха днем прогреется до +24 +25°С.

 

Напомним, Всемирная метеорологическая организация сообщает о новом рекорде: неделя с 3 по 9 июля стала самой жаркой за все время наблюдений на Земле. Подтверждением тому являются данные, полученные от партнеров ВМО в разных странах.

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