Прогноз погоды в Украине 12 июля

Погода в городе. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Украине, 12 июля, ожидается сухая летняя погода. Однако в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 12 июля

Следовательно, погода в Украине будет сухой и солнечной. К вечеру в западных регионах возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха:

в западных областях +25 +29°С;

в южных областях +25 +30°С;

на остальной территории Украины +20 +26°С.

Погода в Киеве 12 июля

По словам Диденко, в Киеве завтра без осадков.

Температура воздуха днем прогреется до +24 +25°С.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация сообщает о новом рекорде: неделя с 3 по 9 июля стала самой жаркой за все время наблюдений на Земле. Подтверждением тому являются данные, полученные от партнеров ВМО в разных странах.