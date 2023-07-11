Прогноз погоды в Украине 12 июля

Народны синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях завтра не будут утихать дожди
Завтра в Украине, 12 июля, ожидается сухая летняя погода. Однако в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 12 июля
Следовательно, погода в Украине будет сухой и солнечной. К вечеру в западных регионах возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков.
Температура воздуха:
- в западных областях +25 +29°С;
- в южных областях +25 +30°С;
- на остальной территории Украины +20 +26°С.
Погода в Киеве 12 июля
По словам Диденко, в Киеве завтра без осадков.
Температура воздуха днем прогреется до +24 +25°С.
Напомним, Всемирная метеорологическая организация сообщает о новом рекорде: неделя с 3 по 9 июля стала самой жаркой за все время наблюдений на Земле. Подтверждением тому являются данные, полученные от партнеров ВМО в разных странах.