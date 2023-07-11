Прогноз погоди в Україні 12 липня — в яких областях чекати дощів та спеки

Дівчата гуляють по Києву. Фото: Новини.LIVE

У середу, 12 липня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. У більшості західних областей будуть короткочасні дощі, проте позначки термометра досягнуть 30°C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 12 липня

Синоптики розповіли, що вночі 12 липня в Приазов'ї та Криму, а вдень у більшості західних областях місцями короткочасні дощі, а подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°C, на узбережжі морів до 19°C, а вдень 21-26°, проте найспекотніше буде на крайньому заході та південному заході країни 25-30°C.

Погода в Україні 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 12 липня

У середу, 12 липня, у Києві та області переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі 10-15°C, вдень 21-26°C, а в Києві вночі 12-14°C, вдень 23-25°C.

Пожежна небезпека в Україні 12 липня

Синоптики попередили, що 12-13 липня у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, а 13 липня і в Хмельницькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що перший тиждень липня став найспекотнішим у світі. 7 липня глобальна середня температура досягла 17,24°C, що на 0,3°C перевищує попередній рекорд 16,94°C, зафіксований 16 серпня 2016.