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Погода не перестает удивлять: синоптики рассказали, где завтра ожидать жары и дождей

11 июля 2023 13:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 12 июля — в каких областях ожидается дождь и жара
Девушки гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 12 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В большинстве западных областей будут кратковременные дожди, однако отметки термометра достигнут 30°C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 12 июля

Синоптики рассказали, что ночью 12 июля в Приазовье и Крыму, а днем в большинстве западных областях местами кратковременные дожди, а иногда грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°C, на побережье морей до 19°C, а днем 21-26°, однако жарче всего будет на крайнем западе и юго-западе страны 25-30°C.

погода в Украине
Погода в Украине 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 12 июля

В среду, 12 июля, в Киеве и области будет преобладать переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в области ночью 10-15°C, днем 21-26°C, а в Киеве ночью 12-14°C, днем 23-25°C.

Пожарная опасность в Украине 12 июля

Синоптики предупредили, что 12-13 июля в Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, а 13 июля в Хмельницкой, Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода в Украине
Пожарная угроза в Украине 12 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, недавно Всемирная метеорологическая организация сообщила, что первая неделя июля стала самой жаркой в мире. 7 июля глобальная средняя температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C превышает предыдущий рекорд 16,94°C, зафиксированный 16 августа 2016 года.

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