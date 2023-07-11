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Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких областях завтра не вщухатимуть дощі

11 липня 2023 21:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 12 липня
Погода у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра в Україні, 12 липня, очікується суха літня погода. Однак, у західних областях можливі короткочасні дощі з грозами. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко

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Погода в Україні 12 липня

Відтак, погода в Україні буде сухою та сонячною. Під вечір у західних регіонах можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів. 

Температура повітря:

  • у західних областях +25 +29°С;
  • у південних областях +25 +30°С;
  • на решті території України +20 +26°С.

Погода у Києві 12 липня

За словами Діденко, у Києві завтра без опадів. 

Температура повітря вдень прогріється до +24 +25°С. 

 

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація повідомляє про новий рекорд: тиждень з 3 по 9 липня став найспекотнішим за весь час спостережень на Землі. Підтвердженням цього є дані, отримані від партнерів ВМО в різних країнах.

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