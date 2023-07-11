Прогноз погоди в Україні 12 липня

Погода у місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Україні, 12 липня, очікується суха літня погода. Однак, у західних областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Відтак, погода в Україні буде сухою та сонячною. Під вечір у західних регіонах можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів.

Температура повітря:

у західних областях +25 +29°С;

у південних областях +25 +30°С;

на решті території України +20 +26°С.

Погода у Києві 12 липня

За словами Діденко, у Києві завтра без опадів.

Температура повітря вдень прогріється до +24 +25°С.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація повідомляє про новий рекорд: тиждень з 3 по 9 липня став найспекотнішим за весь час спостережень на Землі. Підтвердженням цього є дані, отримані від партнерів ВМО в різних країнах.