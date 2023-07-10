Прогноз погоды в Украине 11 июля

Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 июля, в Украине ожидается комфортная летняя погода. Однако в некоторых регионах возможны дожди.

Об этом сообщает народная синоптика Наталья Диденко.

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Во вторник, 11 июля, ожидаются осадки в западной части Украины, Житомирской, Винницкой, восточных областях, а также на Днепропетровщине и Полтавщине. Вечером возможен дождь в Одесской области и Запорожье.

"Неделя в целом в Украине будет нежаркой, разве что до +30 градусов будет дотягивать, традиционно в южной части", — добавляет Диденко.

Температура воздуха:

днем +20...+26°С;

в южной части и в Закарпатье +24...+29°С.

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Днем 11 июля в столице будет солнечная и сухая погода.

Температура воздуха ожидается +21...+24°С.

Погода в Украине 11 июля. Фото: скриншот

Также мы писали, что во втором месяце летом будет жарко, однако без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.