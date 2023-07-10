Прогноз погоды в Украине 11 июля

Народный синоптик Диденко рассказала, в каких областях завтра пройдут дожди
Сегодня, 11 июля, в Украине ожидается комфортная летняя погода. Однако в некоторых регионах возможны дожди.
Об этом сообщает народная синоптика Наталья Диденко.
Погода в Украине 11 июля
Во вторник, 11 июля, ожидаются осадки в западной части Украины, Житомирской, Винницкой, восточных областях, а также на Днепропетровщине и Полтавщине. Вечером возможен дождь в Одесской области и Запорожье.
"Неделя в целом в Украине будет нежаркой, разве что до +30 градусов будет дотягивать, традиционно в южной части", — добавляет Диденко.
Температура воздуха:
- днем +20...+26°С;
- в южной части и в Закарпатье +24...+29°С.
Погода в Киеве 11 июля
Днем 11 июля в столице будет солнечная и сухая погода.
Температура воздуха ожидается +21...+24°С.
Также мы писали, что во втором месяце летом будет жарко, однако без дождя не обойдется. Среднемесячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.