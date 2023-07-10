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Народна синоптикиня Діденко розповіла, в яких областях завтра пройдуть дощі

10 липня 2023 21:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 11 липня
Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 11 липня, в Україні очікується комфортна літня погода. Однак у деяких регіонах можливі дощі. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко

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Погода в Україні 11 липня

У вівторок, 11 липня, передбачаються опади у західній частині України, на Житомирщині, Вінниччині, у східних областях, а також на Дніпропетровщині та Полтавщині. Ввечері можливий дощ на Одещині та Запоріжжі.

"Тиждень загалом в Україні буде неспекотним, хіба що до +30 градусів дотягуватиме, традиційно у південній частині", — додає Діденко. 

Температура повітря:

  • вдень +20...+26°С;
  • у південній частині та на Закарпатті +24...+29°С.

Погода в Києві 11 липня

Вдень, 11 липня, у столиці буде сонячна та суха погода. 

Температура повітря очікується +21...+24°С. 

 

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Погода в Україні 11 липня. Фото: скриншот

Також ми писали, що  в другому місяці літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.

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