Прогноз погоди в Україні 11 липня

Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 липня, в Україні очікується комфортна літня погода. Однак у деяких регіонах можливі дощі.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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У вівторок, 11 липня, передбачаються опади у західній частині України, на Житомирщині, Вінниччині, у східних областях, а також на Дніпропетровщині та Полтавщині. Ввечері можливий дощ на Одещині та Запоріжжі.

"Тиждень загалом в Україні буде неспекотним, хіба що до +30 градусів дотягуватиме, традиційно у південній частині", — додає Діденко.

Температура повітря:

вдень +20...+26°С;

у південній частині та на Закарпатті +24...+29°С.

Погода в Києві 11 липня

Вдень, 11 липня, у столиці буде сонячна та суха погода.

Температура повітря очікується +21...+24°С.

Погода в Україні 11 липня. Фото: скриншот

Також ми писали, що в другому місяці літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.