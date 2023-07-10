Прогноз погоди в Україні 11 липня

Народна синоптикиня Діденко розповіла, в яких областях завтра пройдуть дощі
Завтра, 11 липня, в Україні очікується комфортна літня погода. Однак у деяких регіонах можливі дощі.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 11 липня
У вівторок, 11 липня, передбачаються опади у західній частині України, на Житомирщині, Вінниччині, у східних областях, а також на Дніпропетровщині та Полтавщині. Ввечері можливий дощ на Одещині та Запоріжжі.
"Тиждень загалом в Україні буде неспекотним, хіба що до +30 градусів дотягуватиме, традиційно у південній частині", — додає Діденко.
Температура повітря:
- вдень +20...+26°С;
- у південній частині та на Закарпатті +24...+29°С.
Погода в Києві 11 липня
Вдень, 11 липня, у столиці буде сонячна та суха погода.
Температура повітря очікується +21...+24°С.
Також ми писали, що в другому місяці літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.