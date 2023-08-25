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Народный синоптик Диденко рассказала, какие области Украины накроет безжалостная жара

25 августа 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 26-27 августа: где в Украине усилится жара
Маленькие киевляне охлаждаются. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Жара в Украине продолжиться и в выходные. Однако в некоторых регионах все же будут небольшие осадки и грозы.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

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Погода 26-27 августа

По словам синоптика Наталки Диденко, в эти выходные в Украине снова будет усиливаться жара.

"26-27 августа в Украине ожидается +29+33 градуса, в воскресенье в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и Закарпатье местами до +35 градусов", — отметила она.

В то же время на востоке Украины "дышать будет немного легче" — ожидается +25+29 градусов.

К тому же в некоторых регионах будут небольшие осадки.

"В субботу локальные дожди с грозами пройдут на Волыни и Ровенщине. И все. В воскресенье отдельные грозовые дожди возможны на севере и в центре. Не густо. На остальной территории будет сухо", — говорится в сообщении синоптика.

Погода на 26-27 августа в Киеве

В столице в выходные все еще будет засушливо.

"В Киеве предполагается в выходные жаркая погода, около +30 градусов" , — отметила Диденко.

На значительное увлажнение земли киевлянам рассчитывать не стоит.

"Осадки существенные — вряд ли, разве в воскресенье в столице в отдельных районах есть вероятность локального дождя", — добавила синоптик.

Прогноз погоды на предстоящую неделю

А уже с понедельника, 28 августа, прогнозируют еще более сильную волну жары.

"В дальнейшем, по неделе следующей, жара в большинстве областей Украины усилится!", — сообщила Наталка Диденко.

Также она предупредила о пожарной опасности.

"Осторожно с огнем, потому что уже начали массово курить ботву", — говорится в сообщении.

В то же время "какие спасенные дожди" могут выпасть на 30-31 августа.

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Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, в Гидрометцентре сделали тревожный прогноз погоды: пожар может возникнуть где угодно.

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