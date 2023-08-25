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Народна синоптикиня Діденко розповіла, які області України накриє безжальна спека

25 серпня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 26-27 серпня: де в Україні буде спекотно
Маленькі кияни охолоджуються. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Спека в Україні триватиме і на вихідних. Однак в деяких регіонах все ж будуть незначні опади та грози.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода 26-27 серпня в Україні

За словами синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними в Україні знову посилюватиметься спека.

"26-27 серпня в Україні очікується +29+33 градуси, в неділю на Одещині, Вінниччині, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та на Закарпатті місцями до +35 градусів", — зазначила вона. 

Водночас на сході України "дихатиметься трохи легше" — очікується +25+29 градусів.

До того ж  будуть у деяких регіонах будуть незначні опади.

"У суботу локальні дощі з грозами пройдуть на Волині та Рівненщині. І все. У неділю окремі грозові дощі ймовірні на півночі та в центрі. Не густо. На решті  території буде сухо", — йдеться у повідомленні синоптикині.

Погода на 26-27 серпня у Києві

У столиці на вихідних все ще буде посушливо.

"У Києві передбачається вихідними спекотна погода, близько +30 градусів", — зазначила Діденко.

На значне зволоження землі киянам розраховувати не варто.

"Опади суттєві — навряд, хіба в неділю в столиці в окремих районах є ймовірність локального дощу", — додала синоптикиня.

Прогноз погоди на наступний тиждень 

А вже з понеділка, 28 серпня, прогнозують ще потіжнішу хвилю спеки.

"Надалі, по тижню наступному, спека в більшості областей України посилиться!", — повідомила Наталка Діденко.

Також вона попередила про пожежну небезпеку.

"Обережно з вогнем, бо почали вже масово палити бадилля", — йдеться у повідомленні.

Водночас "якісь спасенні дощі" можуть випасти на 30-31 серпня.

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Скриншот повідомлення Наталки Діденко

Нагадаємо,  у Гідрометцентрі зробили тривожний прогноз погоди: пожежа може виникнути будь-де.

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