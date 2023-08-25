Виснажлива літня спека не припиниться: у Гідрометцентрі дали новий прогноз
У суботу, 26 серпня, у більшості регіонів України буде збережеться спекотна погода. Лише у деяких областях можна сподіватися на короткочасний дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 26 серпня
На українців очікує мінлива хмарність без опадів. Лише у північно-західних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. На північному сході країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Літня спека супроводжуватиме українців:
- температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 23°;
- вдень 27-32°, у південно-західній частині місцями до 35°, у східних та Сумській областях 24-29°;
- в Карпатах вночі 11-16°, вдень 23-28°.
Прогноз погоди на 26 серпня по Київщині
У Київській області очікується мінлива хмарність без опаді.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
- температура по області вночі 13-18°, вдень 27-32°;
- у Києві вночі 16-18°, вдень 29-31°.
Нагадаємо, через аномальну спеку у Греції спалахнули лісові пожежі: рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури потерпають й інші країни ЄС.