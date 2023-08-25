Изнурительная летняя жара не прекратится: в Гидрометцентре дали новый прогноз

Погода в Украине. Фото: Новости.

В субботу, 26 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Лишь в некоторых областях можно надеяться на кратковременный дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 26 августа

Украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Лишь в северо-западных областях днем местами кратковременный дождь и гроза. На северо-востоке страны ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Летняя жара будет сопровождать украинцев:

температура ночью 13-18°, на побережье морей до 23°;

днем 27-32, в юго-западной части местами до 35, в восточных и Сумской областях 24-29;

в Карпатах ночью 11-16 °, днем 23-28 °.

В Украине ожидается жаркая погода. Фото: Гидрометцентр

Прогноз погоды на 26 августа по Киевской области

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

температура по области ночью 13-18°, днем 27-32°;

в Киеве ночью 16-18 °, днем 29-31 °.

Погода в Киевской области. Фото: Гидрометцентр

Напомним, из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же, от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.