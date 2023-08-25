Изнурительная летняя жара не прекратится: в Гидрометцентре дали новый прогноз
В субботу, 26 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Лишь в некоторых областях можно надеяться на кратковременный дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 26 августа
Украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Лишь в северо-западных областях днем местами кратковременный дождь и гроза. На северо-востоке страны ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Летняя жара будет сопровождать украинцев:
- температура ночью 13-18°, на побережье морей до 23°;
- днем 27-32, в юго-западной части местами до 35, в восточных и Сумской областях 24-29;
- в Карпатах ночью 11-16 °, днем 23-28 °.
Прогноз погоды на 26 августа по Киевской области
В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
- температура по области ночью 13-18°, днем 27-32°;
- в Киеве ночью 16-18 °, днем 29-31 °.
Напомним, из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же, от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.