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Изнурительная летняя жара не прекратится: в Гидрометцентре дали новый прогноз

25 августа 2023 14:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Изнурительная летняя жара не прекратится: в Гидрометцентре дали новый прогноз
Погода в Украине. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 26 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Лишь в некоторых областях можно надеяться на кратковременный дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 26 августа

Украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Лишь в северо-западных областях днем местами кратковременный дождь и гроза. На северо-востоке страны ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Летняя жара будет сопровождать украинцев:

  • температура ночью 13-18°, на побережье морей до 23°;
  • днем 27-32, в юго-западной части местами до 35, в восточных и Сумской областях 24-29;
  • в Карпатах ночью 11-16 °, днем 23-28 °.
В Украине ожидается жаркая погода. Фото: Гидрометцентр

Прогноз погоды на 26 августа по Киевской области

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

  • температура по области ночью 13-18°, днем 27-32°;
  • в Киеве ночью 16-18 °, днем 29-31 °.
Погода в Киевской области. Фото: Гидрометцентр

Напомним, из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же, от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.

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