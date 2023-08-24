Пожежа може виникнути будь-де: у Гідрометцентрі зробили тривожний прогноз погоди
У п'ятницю, 25 серпня, у більшості регіонів України буде помірна хмарність без опадів. Буде спекотно, в більшості областей синоптики попереджають про пожежну небезпеку.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 25 серпня
На українців очікує мінлива хмарність, проте боятися опадів не треба. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині очікуються 27-32°.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі коливатиметься в межах 12-17 °С, вдень — 23-28° °С.
Синоптики попреджають про пожежну небезпеку
24-27 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Загроза не торкнеться Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької, Львівської, Дніпропетровської, Сумської областей.
Прогноз погоди на 25 серпня по Київщині
В Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
- Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°;
- У иКиєві вночі 14-16°, вдень 26-28°.
Варто звернути увагу, що 25-27 серпня у столиці і області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, через аномальну спеку у Греції спалахнули лісові пожежі: рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури потерпають й інші країни ЄС.