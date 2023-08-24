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Пожежа може виникнути будь-де: у Гідрометцентрі зробили тривожний прогноз погоди

24 серпня 2023 14:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Пожежа може виникнути будь-де: у Гідрометцентрі зробили тривожний прогноз погоди
Прогноз погоди в Україні на 23 серпня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У п'ятницю, 25 серпня, у більшості регіонів України буде помірна хмарність без опадів. Буде спекотно, в більшості областей синоптики попереджають про пожежну небезпеку. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні на 25 серпня

На українців очікує мінлива хмарність, проте боятися опадів не треба. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині очікуються 27-32°.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 12-17 °С, вдень — 23-28° °С.

В Україні очікується помірна хварність без опадів. Фото: Гідрометцентр

Синоптики попреджають про пожежну небезпеку

24-27 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Загроза не торкнеться Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької, Львівської, Дніпропетровської, Сумської областей.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Гідрометцентр
Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Гідрометцентр

Прогноз погоди на 25 серпня по Київщині

В Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

  • Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°;
  • У иКиєві вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Варто звернути увагу, що 25-27 серпня у столиці і області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Гідрометцентр

Нагадаємо, через аномальну спеку у Греції спалахнули лісові пожежі: рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури потерпають й інші країни ЄС. 

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