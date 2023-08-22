Погода в Україні на 23 серпня: в яких областях буде дощ

В Укргідрометеоцентрі застерегли українців: декілька областей завтра заллють дощі
У середу, 23 серпня у більшості регіонів України буде спекотно. Однак у західних регіонах очікують значні зливи та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 23 серпня
У більшості регіонів буде мінлива хмарність. Вдень все ще буде спекотно.
У західних областях очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті значні опади з грозами.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься в межах 12-17°С, вдень — 24-29°С.
Водночас в Карпатах 16-21°С; у південній частині країни вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.
До того ж низку регіонів попередили про небезпечні гідрометеорологічні явища.
Так, 23 серпня у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях прогнозують грози та значні дощі. Оголошено І рівень небезпечності.
Погода у Київській області
Мінлива хмарність, без опадів Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Температура по області вночі 12-17°С, вдень 24-29°С;
у Києві вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.
Нагадаємо, через аномальну спеку у Греції спалахнули лісові пожежі: рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури потерпають й інші країни ЄС.