Погода в Україні на 23 серпня: в яких областях буде дощ

Сильна злива. Ілюстративне фото: google.com

У середу, 23 серпня у більшості регіонів України буде спекотно. Однак у західних регіонах очікують значні зливи та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 23 серпня

У більшості регіонів буде мінлива хмарність. Вдень все ще буде спекотно.

У західних областях очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті значні опади з грозами.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 12-17°С, вдень — 24-29°С.

Водночас в Карпатах 16-21°С; у південній частині країни вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.

Прогноз погоди в Україні на 23 серпня. Фото: Укргідрометцентр

До того ж низку регіонів попередили про небезпечні гідрометеорологічні явища.

Так, 23 серпня у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях прогнозують грози та значні дощі. Оголошено І рівень небезпечності.

Області, в яких очікують грози та сильні зливи. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

Мінлива хмарність, без опадів Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура по області вночі 12-17°С, вдень 24-29°С;

у Києві вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.

Нагадаємо, через аномальну спеку у Греції спалахнули лісові пожежі: рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури потерпають й інші країни ЄС.