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В Укргидрометеоцентре предостерегли украинцев: несколько областей завтра зальют дожди

22 августа 2023 22:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 23 августа: в каких областях будет дождь
Сильный ливень. Иллюстративное фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 23 августа, в большинстве регионов Украины будет жарко. Однако в западных регионах ожидают значительные ливни и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 23 августа

В большинстве регионов переменная облачность. Днем все еще будет жарко.

В западных областях ожидаются кратковременные дожди, в Закарпатье и Прикарпатье ожидается дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 12-17°С, днем - 24-29°С.

В то же время в Карпатах 16-21 ° С; в южной части страны ночью 17-22°С, днем 28-33°С.

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Прогноз погоды в Украине на 23 августа. Фото: Укргидрометцентр

К тому же, ряд регионов предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях.

Так, 23 августа во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях прогнозируют грозы и дожди. Объявлен I уровень опасности.

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Области, в которых ожидаются грозы и сильные ливни. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Переменная облачность, без осадков Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура по области ночью 12-17°С, днем 24-29°С;

в Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С.

Напомним, из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же, от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.

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