Погода в Украине на 23 августа: в каких областях будет дождь

В Укргидрометеоцентре предостерегли украинцев: несколько областей завтра зальют дожди
В среду, 23 августа, в большинстве регионов Украины будет жарко. Однако в западных регионах ожидают значительные ливни и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 23 августа
В большинстве регионов переменная облачность. Днем все еще будет жарко.
В западных областях ожидаются кратковременные дожди, в Закарпатье и Прикарпатье ожидается дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах 12-17°С, днем - 24-29°С.
В то же время в Карпатах 16-21 ° С; в южной части страны ночью 17-22°С, днем 28-33°С.
К тому же, ряд регионов предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях.
Так, 23 августа во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях прогнозируют грозы и дожди. Объявлен I уровень опасности.
Погода в Киевской области
Переменная облачность, без осадков Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура по области ночью 12-17°С, днем 24-29°С;
в Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
Напомним, из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же, от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.