Пожар может возникнуть где угодно: в Гидрометцентре сделали тревожный прогноз погоды

Прогноз погоды в Украине на 23 августа. Фото: Новости.

В пятницу, 25 августа, в большинстве регионов Украины будет умеренная облачность без осадков. Будет жарко, в большинстве областей синоптики предупреждают о пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 25 августа

Украинцев ожидает переменная облачность, однако бояться осадков не надо. В Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ожидаются 27-32°.

Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 12-17°С, днем — 23-28°С.

В Украине ожидается умеренная болезненность без осадков. Фото: Гидрометцентр

Синоптики предупреждают о пожарной опасности

24-27 августа на Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Угроза не коснется Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской, Львовской, Днепропетровской, Сумской областей.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Гидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Гидрометцентр

Прогноз погоды на 25 августа по Киевской области.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°;

В Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.

Следует обратить внимание, что 25-27 августа в столице и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Гидрометцентр

Напомним, из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же, от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.