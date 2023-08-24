Пожар может возникнуть где угодно: в Гидрометцентре сделали тревожный прогноз погоды
В пятницу, 25 августа, в большинстве регионов Украины будет умеренная облачность без осадков. Будет жарко, в большинстве областей синоптики предупреждают о пожарной опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 25 августа
Украинцев ожидает переменная облачность, однако бояться осадков не надо. В Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ожидаются 27-32°.
Ветер будет переменным, 3-8 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах 12-17°С, днем — 23-28°С.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности
24-27 августа на Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Угроза не коснется Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской, Львовской, Днепропетровской, Сумской областей.
Прогноз погоды на 25 августа по Киевской области.
В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
- Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°;
- В Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.
Следует обратить внимание, что 25-27 августа в столице и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же, от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.