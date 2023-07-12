Прогноз погоды в Украине на 13 июля

Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра возобновится жаркая погода
Завтра, 13 июля, в Украине потеплеет до летнего градусного спектра. В большинстве областей будет преобладать жаркая погода.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода на завтра
В течение дня максимальная температура воздуха будет +25...+30 градусов, а на юге ожидается до +32 градусов.
Прохладнее всего будет в западных областях, особенно в прикарпатском регионе. По словам Диденко, там ожидается до +19...+23 градусов.
Дожди, а также грозы будут завтра в западных областях. Днем и вечером осадки "дойдут" до большинства центральных регионов, Житомирской, Киевской, Черниговской и Одесской областей.
"В прикарпатских областях и кое-где в центре — внимание! — вероятны сильные ливни, град и шквалы", — предупреждает народный синоптик.
На востоке страны, в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Крыму осадков не ожидается.
Погода в Киеве
Завтра, 13 июля, в столице Украины будет жарко. Максимальная температура воздуха ожидается +28...+30 градусов. Диденко добавила, что большая часть суток будет сухой и малооблачной. Вечером возможен дождь и гроза.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 13 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В некоторых областях будут идти дожди с грозами.
Также мы писали, что непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.