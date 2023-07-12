Прогноз погоды в Украине на 13 июля

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 13 июля, в Украине потеплеет до летнего градусного спектра. В большинстве областей будет преобладать жаркая погода.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода на завтра

В течение дня максимальная температура воздуха будет +25...+30 градусов, а на юге ожидается до +32 градусов.

Прохладнее всего будет в западных областях, особенно в прикарпатском регионе. По словам Диденко, там ожидается до +19...+23 градусов.

Дожди, а также грозы будут завтра в западных областях. Днем и вечером осадки "дойдут" до большинства центральных регионов, Житомирской, Киевской, Черниговской и Одесской областей.

"В прикарпатских областях и кое-где в центре — внимание! — вероятны сильные ливни, град и шквалы", — предупреждает народный синоптик.

На востоке страны, в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Крыму осадков не ожидается.

Погода в Киеве

Завтра, 13 июля, в столице Украины будет жарко. Максимальная температура воздуха ожидается +28...+30 градусов. Диденко добавила, что большая часть суток будет сухой и малооблачной. Вечером возможен дождь и гроза.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 13 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В некоторых областях будут идти дожди с грозами.

Также мы писали, что непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.