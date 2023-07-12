Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 13 липня, в Україні буде переважати мінлива хмарність. У деяких областях йтимуть дощі з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 13 липня

Синоптики розповіли, що у західних регіонах та у Вінницькій і Житомирській областях будуть дощі з грозами. На решті територій опадів не очікується.

Вітер буде південно-західний з переходом на заході та півночі країни на північно-західний, +7-12 м/с.

Температура вночі становитиме +12-17°C, на півдні України — до +20°C. Вдень буде +26-31°C, в Одеській області буде до +35°C, на заході та сході +22-27°C.

Погода в Україні 13 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області 13 липня

У четвер, 13 липня, у Києві та області переважатиме мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер південно-західний з переходом на заході та півночі країни на північно- західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — +12-17°C;

вдень — +26-31°C.

Температура повітря у Києві:

вночі — +15-17°C;

вдень — близько +30°C.

Пожежна небезпека в Україні 13 липня

За інформацією синоптиків, 12-15 липня у Волинській, Тернопільській, Миколаївській, Херсонській, 12 липня і в Тернопільській та Львівській, 13-15 і в Житомирській, 13 липня в Хмельницькій та Вінницькій, 15 липня і в Чернівецькій областях буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 13 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу.