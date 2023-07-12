Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 13 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В некоторых областях будут идти дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине 13 июля

Синоптики рассказали, что в западных регионах и Винницкой и Житомирской областях будут дожди с грозами. На остальных территориях осадков не ожидается.

Ветер будет юго-западный с переходом на западе и севере страны на северо-западный +7-12 м/с.

Температура ночью составит +12-17°C, на юге Украины — до +20°C. Днем будет +26-31°C, в Одесской области будет до +35°C, на западе и востоке +22-27°C.

Погода в Украине 13 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 13 июля

В четверг, 13 июля, в Киеве и области будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на западе и севере страны на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — +12-17°C;

днем — +26-31°C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — +15-17°C;

днем — около +30°C.

Пожарная опасность в Украине 13 июля

По информации синоптиков, 12-15 июля в Волынской, Тернопольской, Николаевской, Херсонской, 12 июля и Тернопольской и Львовской, 13-15 и Житомирской, 13 июля в Хмельницкой и Винницкой, 15 июля и в Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза в Украине 13 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.