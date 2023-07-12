На Украину надвигается шторм: синоптики рассказали, где ждать град и ливень
В четверг, 13 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В некоторых областях будут идти дожди с грозами.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды в Украине 13 июля
Синоптики рассказали, что в западных регионах и Винницкой и Житомирской областях будут дожди с грозами. На остальных территориях осадков не ожидается.
Ветер будет юго-западный с переходом на западе и севере страны на северо-западный +7-12 м/с.
Температура ночью составит +12-17°C, на юге Украины — до +20°C. Днем будет +26-31°C, в Одесской области будет до +35°C, на западе и востоке +22-27°C.
Погода в Киеве и области 13 июля
В четверг, 13 июля, в Киеве и области будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на западе и севере страны на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — +12-17°C;
- днем — +26-31°C.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — +15-17°C;
- днем — около +30°C.
Пожарная опасность в Украине 13 июля
По информации синоптиков, 12-15 июля в Волынской, Тернопольской, Николаевской, Херсонской, 12 июля и Тернопольской и Львовской, 13-15 и Житомирской, 13 июля в Хмельницкой и Винницкой, 15 июля и в Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.