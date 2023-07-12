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Народна синоптикиня Діденко розповіла, де завтра відновиться спекотна погода

12 липня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 13 липня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 13 липня, в Україні потепліє до літнього градусного спектра. У більшості областей переважатиме спекотна погода.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода на завтра

Протягом дня максимальна температура повітря буде +25...+30 градусів, а на півдні очікується до +32 градусів.

Найпрохолодніше буде в західних областях, особливо в прикарпатському регіоні. За словами Діденко, там очікується до +19...+23 градуси. 

Дощі, а також грози будуть завтра у західних областях. Вдень та ввечері опади "дійдуть" до більшості центральних регіонів, Житомирської, Київської, Чернігівської та Одеської областей. 

"В прикарпатських областях та подекуди в центрі — увага!  ймовірні сильні зливи, град та шквали", — попереджає народна синоптикиня.

На сході країни, в Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, а також в Криму опадів не передбачається.

Погода в Києві

Завтра, 13 липня, у столиці України буде спекотно. Максимальна температура повітря очікується +28...+30 градусів. Діденко додала, що більша частина доби буде сухою та малохмарною. Ввечері можливий дощ та гроза.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у четвер, 13 липня, в Україні буде переважати мінлива хмарність. У деяких областях йтимуть дощі з грозами.

Також ми писали, що негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу. 

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