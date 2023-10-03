Погода в Украине сегодня, 3 октября - сборный прогноз от синоптиков

Чрезвычайный уровень погодной опасности: синоптики составили список регионов на сегодня
Сегодня, 3 октября, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода. Несколько регионов синоптики предупреждают о пожарной опасности. В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается на всей территории страны, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 3 октября
По данным синоптиков Гидрометцентра, в Украине переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.
Температура:
- ночью 4 — 9°;
- днем 17 — 22°.
Также синоптики предупреждают большинство областей о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей.
Погода в Киеве и Киевской области 3 октября
Сообщается, что в Киевской области 3 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.
Температура по области:
- ночью 4 — 9°;
- днем 17 — 22 °.
Температура в Киеве:
- ночью 7 — 9°;
- днем: около 20°.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозам синоптика, 3 октября в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная погода. Антициклон Sonja это организует.
"Погода обещает быть крайне неоднородной, интересной, контрастной и холерической", — написала Наталья Диденко.
Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.