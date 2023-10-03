Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Чрезвычайный уровень погодной опасности: синоптики составили список регионов на сегодня arrow

Чрезвычайный уровень погодной опасности: синоптики составили список регионов на сегодня

3 октября 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 3 октября - сборный прогноз от синоптиков
Спасатели тушат пожар. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 3 октября, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода. Несколько регионов синоптики предупреждают о пожарной опасности. В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается на всей территории страны, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 3 октября

По данным синоптиков Гидрометцентра, в Украине переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

Температура:

  • ночью 4 — 9°;
  • днем 17 — 22°.
Погода в Украине 3 октября
Погода в Украине 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают большинство областей о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей.

Пожарная опасность 3 октября
Пожарная угроза в Украине 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 3 октября

Сообщается, что в Киевской области 3 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

Температура по области:

  • ночью 4 — 9°;
  • днем 17 — 22 °.
Погода в Киевской области 3 октября
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 3 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

  • ночью 7 — 9°;
  • днем: около 20°.
Погода в Кыжве на 3 октября.
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 3 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика, 3 октября в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная погода. Антициклон Sonja это организует.

Прогноз погоды на 3 октября.

"Погода обещает быть крайне неоднородной, интересной, контрастной и холерической", — написала Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 3 октября.
Прогноз погоды в Украине на 3 октября. Фото: Наталья Диденко

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз