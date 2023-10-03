Погода в Украине сегодня, 3 октября - сборный прогноз от синоптиков

Спасатели тушат пожар. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Сегодня, 3 октября, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода. Несколько регионов синоптики предупреждают о пожарной опасности. В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается на всей территории страны, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 3 октября

По данным синоптиков Гидрометцентра, в Украине переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

Температура:

ночью 4 — 9°;

днем 17 — 22°.

Погода в Украине 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают большинство областей о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей.

Пожарная угроза в Украине 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 3 октября

Сообщается, что в Киевской области 3 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

Температура по области:

ночью 4 — 9°;

днем 17 — 22 °.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 3 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

ночью 7 — 9°;

днем: около 20°.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 3 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика, 3 октября в Украине будет преобладать сухая, даже солнечная погода. Антициклон Sonja это организует.

"Погода обещает быть крайне неоднородной, интересной, контрастной и холерической", — написала Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 3 октября. Фото: Наталья Диденко

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.