В Укргідрометцентрі зробили серйозне попередження: якою буде погода в Україні завтра

Пожежа у лісі. Фото: google

У вівторок, 3 жовтня, в Україні очікується переважно сонячна, проте прохолодна погода. Для одного регіону синоптики зробили серйозне попередження про пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 3 жовтня

Так, завтра в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують.

Вітер південно-західний (на півдні та сході — північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +4+9°С, на Волині, Львівщині, Закарпатті та узбережжі морів до +13°С;

вдень +17+22°С.

Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 3 жовтня

Завтра у столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +4+9°С, вдень +17+22°С;

у Києві вночі +7+9°С, вдень +20°С.

"Зверніть увагу, 3-5 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — попереджають синоптики.

Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.