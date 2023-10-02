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В Укргідрометцентрі зробили серйозне попередження: якою буде погода в Україні завтра

2 жовтня 2023 14:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідрометцентрі зробили серйозне попередження: якою буде погода в Україні завтра
Пожежа у лісі. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 3 жовтня, в Україні очікується переважно сонячна, проте прохолодна погода. Для одного регіону синоптики зробили серйозне попередження про пожежну небезпеку. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 3 жовтня

Так, завтра в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують.

Вітер південно-західний (на півдні та сході — північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +4+9°С, на Волині, Львівщині, Закарпатті та узбережжі морів до +13°С;
  • вдень +17+22°С.
Погода в Україні
Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 3 жовтня

Завтра у столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. 

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +4+9°С, вдень +17+22°С;
  • у Києві вночі +7+9°С, вдень +20°С. 

"Зверніть увагу, 3-5 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — попереджають синоптики. 

Погода в Києві
Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції. 

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