В Укргідрометцентрі зробили серйозне попередження: якою буде погода в Україні завтра
У вівторок, 3 жовтня, в Україні очікується переважно сонячна, проте прохолодна погода. Для одного регіону синоптики зробили серйозне попередження про пожежну небезпеку.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 3 жовтня
Так, завтра в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують.
Вітер південно-західний (на півдні та сході — північно-західний), 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +4+9°С, на Волині, Львівщині, Закарпатті та узбережжі морів до +13°С;
- вдень +17+22°С.
Погода у Києві та області 3 жовтня
Завтра у столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +4+9°С, вдень +17+22°С;
- у Києві вночі +7+9°С, вдень +20°С.
"Зверніть увагу, 3-5 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — попереджають синоптики.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.