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В Укргидрометцентре сделали серьезное предупреждение: какой будет погода в Украине завтра

2 октября 2023 14:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Укргидрометцентре сделали серьезное предупреждение: какой будет погода в Украине завтра
Пожар в лесу. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 3 октября, в Украине ожидается преимущественно солнечная, но прохладная погода. Для одного региона синоптики сделали серьезное предупреждение о пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 октября

Так, завтра в Украине ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют.

Ветер юго-западный (на юге и востоке — северо-западный), 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +4+9°С, на Волыни, Львовщине, Закарпатье и побережье морей до +13°С;
  • днем +17+22°С.
Погода в Украине
Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 3 октября

В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +4+9°С, днем +17+22°С;
  • в Киеве ночью +7+9°С, днем +20°С.

"Обратите внимание, 3-5 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности", — предупреждают синоптики.

Погода в Киеве
Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

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