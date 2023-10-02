В Укргидрометцентре сделали серьезное предупреждение: какой будет погода в Украине завтра
Во вторник, 3 октября, в Украине ожидается преимущественно солнечная, но прохладная погода. Для одного региона синоптики сделали серьезное предупреждение о пожарной опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 3 октября
Так, завтра в Украине ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют.
Ветер юго-западный (на юге и востоке — северо-западный), 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +4+9°С, на Волыни, Львовщине, Закарпатье и побережье морей до +13°С;
- днем +17+22°С.
Погода в Киеве и области 3 октября
В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +4+9°С, днем +17+22°С;
- в Киеве ночью +7+9°С, днем +20°С.
"Обратите внимание, 3-5 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности", — предупреждают синоптики.
Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.