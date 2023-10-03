Погода в Україні сьогодні, 3 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Сьогодні, 3 жовтня, в Україні очікується переважно сонячна погода. Кілька регіонів синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується по всій території країни, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 3 жовтня

За даними синоптиків Гідрометцентру, в Україні мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура:

вночі 4 — 9°;

вдень 17 — 22°.

Погода в Україні 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають більшість областей про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Окрім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей.

Пожежна небезпека в Україні 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 3 жовтня

Повідомляється, що на Київщині 3 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура по області:

вночі 4 — 9°;

вдень 17 — 22°.

Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 3 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

вночі 7 — 9°;

вдень: близько 20°.

Прогноз погоди у Києві сьогодні, 3 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптикині, 3 жовтня в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Антициклон Sonja це організує.

"Погода обіцяє бути вкрай неоднорідною, цікавою, контрастною і холеричною", — написала Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.