Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Надзвичайний рівень погодної небезпеки: синоптики склали список регіонів на сьогодні arrow

Надзвичайний рівень погодної небезпеки: синоптики склали список регіонів на сьогодні

3 жовтня 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 3 жовтня — збірний прогноз від синоптиків
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 3 жовтня, в Україні очікується переважно сонячна погода. Кілька регіонів синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується по всій території країни, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 3 жовтня

За даними синоптиків Гідрометцентру, в Україні мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура:

  • вночі 4 — 9°;
  • вдень 17 — 22°.
Погода в Україні 3 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають більшість областей про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Окрім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей.

Пожежна небезпека 3 жовтня
Пожежна небезпека в Україні 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 3 жовтня

Повідомляється, що на Київщині 3 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с.

Температура по області:

  • вночі 4 — 9°;
  • вдень 17 — 22°.
Погода у Київській області 3 жовтня
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 3 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

  • вночі 7 — 9°;
  • вдень: близько 20°.
Погода у кижві на 3 жовтня
Прогноз погоди у Києві сьогодні, 3 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптикині, 3 жовтня в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Антициклон Sonja це організує.

Прогноз погоди на 3 жовтня

"Погода обіцяє бути вкрай неоднорідною, цікавою, контрастною і холеричною", — написала Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 3 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз