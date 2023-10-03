Погода в Україні сьогодні, 3 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Надзвичайний рівень погодної небезпеки: синоптики склали список регіонів на сьогодні
Сьогодні, 3 жовтня, в Україні очікується переважно сонячна погода. Кілька регіонів синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується по всій території країни, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 3 жовтня
За даними синоптиків Гідрометцентру, в Україні мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура:
- вночі 4 — 9°;
- вдень 17 — 22°.
Також синоптики попереджають більшість областей про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Окрім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей.
Погода у Києві та Київській області 3 жовтня
Повідомляється, що на Київщині 3 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с.
Температура по області:
- вночі 4 — 9°;
- вдень 17 — 22°.
Температура у Києві:
- вночі 7 — 9°;
- вдень: близько 20°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами синоптикині, 3 жовтня в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Антициклон Sonja це організує.
"Погода обіцяє бути вкрай неоднорідною, цікавою, контрастною і холеричною", — написала Наталка Діденко.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.