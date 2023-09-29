Погода в Украине сегодня, 29 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Пожарная угроза в Украине. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Сегодня, 29 сентября, ожидается сухая, жаркая погода. В Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 29 сентября

По данным синоптиков Гидрометцентра, в Украине небольшая облачность без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5 — 10 м/с. День будет теплым, но уже без жары.

Температура:

ночью: 7 — 12°,

днем: 22 — 27°.

Погода в Украине 29 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики также предупреждают о пожароопасности в Украине.

29 сентября — 1 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 29 сентября

Сообщается, что в Киевской области 29 сентября будет небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5 — 8 м/с.

Температура по области:

ночью 7 — 12°,

днем 22 — 27°.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 29 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Погода в Киеве:

ночью 10 — 12°,

днем 24 — 26°.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 29 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозам синоптика, 29 сентября в Украине будет сухо, солнечно, тепло. На юге Украины есть вероятность сильного восточного ветра.

"В Киеве много солнца и тепла. В течение дня предполагается около +25 градусов", — написала Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, до конца сентября погодные условия в Украине будут определять поле высокого атмосферного давления. Поэтому на всей территории страны сохранится солнечная и очень теплая погода. Без осадков.