Погода в Украине сегодня, 29 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Чрезвычайный уровень опасности: синоптики составили список областей на сегодня
Сегодня, 29 сентября, ожидается сухая, жаркая погода. В Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 29 сентября
По данным синоптиков Гидрометцентра, в Украине небольшая облачность без осадков.
Ветер преимущественно восточный, 5 — 10 м/с. День будет теплым, но уже без жары.
Температура:
- ночью: 7 — 12°,
- днем: 22 — 27°.
Синоптики также предупреждают о пожароопасности в Украине.
29 сентября — 1 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Киеве и Киевской области 29 сентября
Сообщается, что в Киевской области 29 сентября будет небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5 — 8 м/с.
Температура по области:
- ночью 7 — 12°,
- днем 22 — 27°.
Погода в Киеве:
- ночью 10 — 12°,
- днем 24 — 26°.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
По прогнозам синоптика, 29 сентября в Украине будет сухо, солнечно, тепло. На юге Украины есть вероятность сильного восточного ветра.
"В Киеве много солнца и тепла. В течение дня предполагается около +25 градусов", — написала Наталья Диденко.
Напомним, до конца сентября погодные условия в Украине будут определять поле высокого атмосферного давления. Поэтому на всей территории страны сохранится солнечная и очень теплая погода. Без осадков.