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Чрезвычайный уровень опасности: синоптики составили список областей на сегодня

29 сентября 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 29 сентября — сборный прогноз от синоптиков
Пожарная угроза в Украине. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 29 сентября, ожидается сухая, жаркая погода. В Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 29 сентября

По данным синоптиков Гидрометцентра, в Украине небольшая облачность без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5 — 10 м/с. День будет теплым, но уже без жары.

Температура:

  • ночью: 7 — 12°,
  • днем: 22 — 27°.
Погода на 29 сентября
Погода в Украине 29 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики также предупреждают о пожароопасности в Украине.

29 сентября — 1 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине
Пожарная опасность в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 29 сентября

Сообщается, что в Киевской области 29 сентября будет небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5 — 8 м/с.

Температура по области:

  • ночью 7 — 12°,
  • днем 22 — 27°.
Погода в Киевской области 29 сентября
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 29 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Погода в Киеве:

  • ночью 10 — 12°,
  • днем 24 — 26°.
Погода в Киеве 29 сентября
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 29 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозам синоптика, 29 сентября в Украине будет сухо, солнечно, тепло. На юге Украины есть вероятность сильного восточного ветра.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 29 сентября.

"В Киеве много солнца и тепла. В течение дня предполагается около +25 градусов", — написала Наталья Диденко.

Погода от Наталки Диденко на 29 сентября.
Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, до конца сентября погодные условия в Украине будут определять поле высокого атмосферного давления. Поэтому на всей территории страны сохранится солнечная и очень теплая погода. Без осадков.

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